Napoli-Parma: la prima di Lukaku, che parte dalla panchina. Formazioni, orari e tv

Napoli, 31 agosto 2024 - Reduce dalla netta vittoria contro il Bologna, il Napoli resta davanti al suo pubblico perché questa volta allo Stadio Maradona arriva il Parma.

La squadra di Pecchia è una delle più in forma di questo inizio di campionato. Alla prima giornata c'è stato il pareggio in casa contro la Fiorentina, poi la vittoria, sempre al Tardini, contro il Milan. Per Dennis Man e compagni si tratta della prima trasferta stagionale, dunque c'è grande interesse per vedere all'opera gli emiliani anche lontano dal Tardini.

Antonio Conte conosce la forza dell'avversario e non a caso in conferenza stampa ha voluto tenere alta l'attenzione. "E' una squadra in salute, 4 punti con Fiorentina e Milan non li fai per fortuna, anche nell'ultima amichevole aveva battuto 4-1 l'Atalanta. Ha in organico giocatori forti, hanno energia, sono giovani, se gli lasci campo ti fanno male, ha fatto male a tutte finora, può farlo anche a noi.Sarà difficile, la stiamo preparando, ogni gara dobbiamo conoscere che tipo di musica suonare, ma sarà difficile, penso più difficile che col Bologna. Serve un'energia positiva con l'ambiente".

Il tecnico del Napoli ha speso qualche parola anche per Romelu Lukaku. "E' veloce e potente. Sa tenere la combinazione con i numeri 10 della squadra, sa attaccare gli spazi, per questo lo considero unico. E' un ragazzo a posto, metto le mani nel fuoco per lui, sa che viene qui e le responsabilità che ha nei miei confronti e nei confronti dei napoletani. Da oggi sono più tranquillo e contento sull'attacco".

Probabili formazioni

I due allenatori sono pronti a confermare gli stessi undici che hanno battuto Bologna e Milan. Lato Napoli: Lukaku partirà dalla panchina, così come David Neres. Spazio a Politano, Kvara e Raspadori come unica punta, al momento in vantaggio su Simeone. Dall'altra parte Pecchia non potrà ancora contare su Hernani, quindi spazio a Sohm in mediana con Estevez. Davanti intoccabili Man e Mihaila sui lati, Bernabé in mezzo e Bonny davanti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Dove vedere Napoli-Parma

Per poter seguire Napoli-Parma, in programma alle ore 20:45, occorrerà avere l'abbonamento a DAZN. Per vederla servirà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o ancora il TIMVISION Box. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Napoli-Parma in tv sul canale numero 215 di Sky (DAZN 2) attivando Zona DAZN. I telecronisti della partita saranno Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.