ADL cambia ancora: per il Napoli c’è Calzona. Mazzarri esonerato dopo un giorno surreale

Finisce l’allenamento e passano due ore. Mazzarri esce dal centro sportivo di Castel Volturno a bordo di un suv nero, mentre si aprono le ali di folla fra tifosi e cronisti appostati, e lo fa per l’ultima volta. Non una parola. Ma poche ore più tardi sarà lo stesso club a confermarlo: in panchina cambia tutto. Gli azzurri andranno incontro alla sfida di ottavi di finale di Champions con il Barcellona (domani alle 21) assieme al nuovo tecnico, Francesco Calzona. Per decidere sul futuro di Walter è bastato l’1-1 con il Genoa a far traboccare il vaso ricolmo di Aurelio De Laurentiis. Nel giorno dell’esonero la notizia decanta a lungo: passano 24 ore, in cui corre voce che il presidente abbia già incontrato "in una località segreta", tanto per aggiungere pepe alla questione, chi sostituirà il mister toscano in panchina. Il nome è appunto Francesco Calzona, ct della Slovacchia che ben conosce la piazza di Napoli: nel triennio dal 2015-2018, ha fatto parte dello staff di Sarrii. Nella stagione 2021-2022 in quello di Luciano Spalletti. Il contratto scadrà a giugno, poi si vedrà. Ieri Mazzarri è arrivato alle 12 e ha diretto l’allenamento del lunedì, viso scuro ma grande professionalità fino all’ultimo. ADL invece rientra solo la sera all’hotel Britannique, sul lungomare di Napoli, con tutto lo stato maggiore della società. Poi la comunicazione: ADL chiama Mazzarri: "Siamo ai saluti", già da oggi il Napoli si allenerà con il nuovo tecnico. Walter, per il presidente del Napoli, "è un amico di famiglia, è doloroso lasciarsi – dice ADL –. Ai tifosi bisogna cercare di dare qualcosa di più. Se Calzona sarà scelta intelligente lo vedremo, cerchiamo di aiutarlo perché sarà complicato preparare la partita con il Barcellona". Asciutto il post che compare poco dopo sui social dell’allenatore toscano: "Non era così che immaginavo di salutare i tifosi che hanno supportato la mia avventura dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alla squadra in bocca al lupo".

Francesco Calzona ieri era a Napoli, un viaggio in realtà strategico: il mister sarà già in campo oggi in una tabella di marcia serratissima che culmina con la rifinitura per il match di Champions (posticipata alle 14). Porterà con sè anche Francesco Sinatti, il preparatore atletico del Napoli di Spalletti. E spunta pure la seducente voce di un ritorno a Napoli – come membro dello staff – dello stesso ’Marekiaro’ che Calzona si è portato dietro per l’esperienza con la nazionale Slovacca, da vedere se si riuscirà a farlo tornare in Italia. Sinatti, invece, che lavora con Spalletti nella nazionale azzurra ha avuto l’ok della Federcalcio italiana per poter lavorare anche nel Napoli. E provare a dare una svolta alla stagione.

Gabriele Tassi