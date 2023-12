Al Cagliari non basta il solito Pavoletti. Kvara e Osimhen, il Napoli va

2

CAGLIARI

1

(4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Jesus 5.5, Natan 6 (14’ st Mario Rui 6.5); Anguissa 6.5, Lobotka 6, Cajuste 6 (14’ st Raspadori 6); Politano 6 (45’ st Zanoli sv), Osimhen 7.5 (37’ st Gaetano sv), Kvaratskhelia 7 (45’ st Lindstrom sv). Allenatore: Mazzarri 6.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet 6; Nandez 5.5 (22’ st Zappa 5.5), Goldaniga 5.5 (34’ st Lapadula 6), Dossena 5, Augello 5.5; Makoumbou 6, Prati 5.5, Jankto 5.5 (1’ st Deiola 6); Oristanio 6 (23’ st Luvumbo 6.5), Pavoletti 7, Petagna 5.5 (1’ st Obert 6). Allenatore: Ranieri 6.

Arbitro: Marcenaro di Genova 6.

Reti: 24’ st Osimhen, 27’ st Pavoletti, 30’ st Kvaratskhelia.

Note: ammoniti: Osimhen, Goldaniga, Pavoletti, Rrahmani, Augello, Mario Rui, Politano. Angoli: 5-3. Recupero: 1’+3’; 6’.

La partita è iniziata con mezz’ora di ritardo a causa del forte vento che ha impedito lo svolgimento delle operazioni di ingresso dei tifosi, portando a un rinvio per ragioni di sicurezza. Ma il Napoli si è presentato puntuale all’appuntamento con il rilancio, in una sfida sicuramente speciale per Mazzarri, che dopo l’esonero al Cagliari era rimasto fermo fino alla chiamata di De Laurentiis. Il tecnico dei campioni d’Italia ha un motivo in più per essere contento, dopo questa vittoria che lo porta temporaneamente al quarto posto: i gol di Kvaratskhelia e Osimhen sono un segnale importante.