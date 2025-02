Anche Spinazzola è infortunato. Napoli, una tegola per Conte. Neres va ko e salta Lazio e Como

Una tegola per il Napoli di Conte, nella lunga volata per lo scudetto: i partenopei dovranno fare a meno del giocatore più ispirato del momento, l’esterno sinistro che in questa prima parte del campionato non ha fatto rimpiangere Kvaratskhelia, poi passato al Psg. David Neres (nella foto) dovrà saltare almeno le prossime due partite, come ha comunicato il Napoli con una nota ufficiale: "Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra".

Nei prossimi giorni sarà verificata la gravità della distrazione, ma Neres sicuramente salterà le prossime due partite, contro la Lazio e contro il Como. Conte ha perso subito prima del match contro l’Udinese Leonardo Spinazzola, lesione del medio gluteo destro con tempi di recupero sui 20-30 giorni. Olivera forse potrebbe rientrare in anticipo, per la trasferta di Como.