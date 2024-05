Azzurri fermati dal Lecce, mancato l’appuntamento con la Conference. Napoli pari tra i fischi: sfuma la chance Europa

napoli

0

lecce

0

(4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6 (40’st Mazzocchi sv), Juan Jesus 6, Ostigard 6, Olivera 6; Anguissa 5, Lobotka 6, Cajuste 6.5 (20’st Osimhen 5.5); Politano 5 (1’st Ngonge 7), Simeone 5 (1’st Raspadori 5.5), Kvaratskhelia 6.5. In panchina: Natan, Rrahmani, D’Avino, Traore’, Lindstrm, Gollini, Contini. Allenatore: Calzona 6.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 6.5, Pongracic 6, Gallo 6 (19’st Piccoli 6); Blin 6 (32’st Oudin 6), Ramadani 6, Berisha 6 (32’st Rafia 6); Almqvist 6.5 (10’st Gonzalez 6), Krstovic 6.5 (11’st Pierotti 6), Dorgu 6.5. In panchina: Touba, Venuti, Esposito, Samek, Burnete, Borbei, Brancolini, Samooja. Allenatore: Gotti 6.5.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila 6.

Note: pomeriggio soleggiato, terreno in condizioni ottimali. Angoli: 4-1. Recupero: 0’, 5’.

Si è conclusa sullo 0-0 contro il Lecce e tra i fischi del pubblico l’ultima di campionato del Napoli al Maradona. I partenopei chiudono al decimo posto e dicono addio anche all’ultima residua speranza di giocare in Europa nella prossima stagione: il Torino, battuto a Bergamo dall’Atalanta, rimane davanti e andrà in Conference se la Fiorentina dovesse mercoledì battere l’Olympiacos ad Atene. Alla fine del match i giocatori azzurri si sono seduti o stesi in terra delusi e non sono andati sotto le curve, mentre dai tifosi al Maradona arrivavano fortissimi fischi alla squadra. L’ultima vittoria in casa del Napoli risale al 3 marzo contro la Juventus.