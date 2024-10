Balotelli convince il Genoa. Gilardino aspetta Mario per cercare la salvezza

Ci ha pensato molto, il Genoa. Poi gli infortuni degli attaccanti e la consapevolezza che una scelta andava fatta ha convinto il Grifone: domani Mario Balotelli sosterrà la visite mediche.

Di sicuro un peso l’hanno avuto

gli infortuni che hanno tolto al tecnico dei liguri Messias, Vitinha ed Ekuban, pronti a fine novembre. Balotelli torna in serie A dopo 4 anni, l’ultima volta fu nella stagione 2019/20 con il Brescia. L’anno dopo passò al Monza in serie B, prima di spostarsi in Turchia nell’Adana Demirspor. A 34 anni, Balotelli riporta in serie A numeri importanti. Dalle prime tre stagioni con l’Inter a partire dal 2007 (tre scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e la Champions League) al Manchester City da protagonista per gol, vittorie e polemiche come la maglietta con la scritta "Why always me?", Balotelli ha giocato anche con Milan, Liverpool, Nizza, Olympique Marsiglia, quindi Brescia e tra le due parentesi con il club turco anche gli svizzeri del Sion. In totale, ha segnato 189 gol in 467 partite.

In nazionale perse una finale negli Europei contro la Spagna nel 2012 e l’ultima partita in azzurro è quella contro l’Arabia Saudita in una amichevole del 2018. Con la maglia azzurra ha realizzato 14 reti in 36 presenze. Dopo il mancato rinnovo a giugno scorso Balotelli ha continuato ad allenarsi vicino a Brescia in attesa di una chiamata. Se c’è un’occasione per l’ormai ex SuperMario, è questa.