Caso Osimhen, chiusa l’indagine. Manovra stipendi: respinto il ricorso di Agnelli contro l’inibizione. ADL rischia il processo per falso in bilancio

"Vediamo cosa ci contestano perché non c’è necessità di individuare il dolo da profitto, ci si chiede quale sarebbe il vantaggio del Napoli visto che la Procura federale ha già escluso questi vantaggi". Nelle parole di Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis c’è la sintesi della posizione del Napoli sull’avviso di chiusura indagini della Procura di Roma relativo all’inchiesta sull’affare Osimhen. Un procedimento nato originariamente nel capoluogo partenopeo e arrivato nella capitale per competenza territoriale, dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm napoletani, che riguarda le presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto del bomber nigeriano nel 2020 dalla squadra francese del Lille per una cifra che superava i 71 milioni. Nell’inchiesta è coinvolto anche il club, cui è stata notificato il 415 bis. "Si è chiusa l’inchiesta che era stata archiviata con il riferimento a ipotesi di reati tributari. Ora leggeremo le carte", spiega ancora il legale di ADL che in ogni caso rischia di finire a processo per falso in bilancio. Sul fronte sportivo, nell’aprile 2022 il Tribunale Federale Nazionale aveva proceduto con una assoluzione con formula piena di De Laurentiis e del Napoli. Ieri anche la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha respinto il ricorso dell’ex presidente della Juve Andrea Agnelli, contro l’inibizione di dieci mesi subita per la manovra stipendi.

p.f.