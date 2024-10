Conte domina il Como di Fabregas al Maradona. McTominay-Lukaku-Neres: Napoli già in fuga

napoli

3

como

1

NAPOLI (4-3-3): Caprile 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Buongiorno 5.5, Olivera 6.5 (43’ st Spinazzola sv); Anguissa 6, Lobotka 7 (45’ +1’ st Gilmour sv), McTominay 7.5; Politano 6.5 (34’ st Mazzocchi sv), Lukaku 7.5 (43’ st Simeone sv), Kvaratskhelia 6.5 (34’ st Neres 7). Allenatore: Conte 6.5.

COMO (4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 6 (38’ st Engelhardt sv), Dossena 5.5, Kempf 5.5, Moreno 5 (45’ +1’ st Sala sv); Sergi Roberto 5, Perrone 5.5; Strefezza 7 (38’ st Belotti sv), Paz 6, Fadera 5 (23’ st Verdi 6); Cutrone 5 (45’ +1’ st Gabrielloni sv). Allenatore: Fabregas 5.5.

Arbitro: feliciani di teramo 5.5.

Reti: 1’ pt McTominay, 43’ pt Strefezza, 8’ st Lukaku (rig.), 41’ st Neres.

Note: Ammoniti: Buongiorno, Strefezza, Conte (all.).

Antonio Conte si mette in fuga in grande stile. Castigato 3-1 un Como a cui non si era gelato il sangue nemmeno dopo lo svantaggio già al primo minuto segnato da McTominay. Gli ospiti si illudono sull’1-1 di Strefezza, ma nel secondo tempo chiudono i conti Lukaku su rigore (due assist per lui ieri) e Neres. Il Maradona festeggia con la classifica che vede il Napoli consolidare la vetta a quota 16. Il Como resta invece undicesimo a 8.