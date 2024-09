Conte e Lukaku, Napoli ora sogna

0

NAPOLI

4

(3-5-2): Scuffet 4.5; Zappa 5.5, Mina 6, Luperto 6; Azzi 6 (14‘ st Zortea 6), Deiola 5.5 (1‘ st Adopo 6), Marin 5.5 (33‘ st Makoumbou sv), Gaetano 6 (14‘ st Kingstone 5.5), Augello 6; Luvumbo 5.5, Piccoli 5.5 (33‘ st Pavoletti sv). Allenatore: Nicola 5.5

NAPOLI (3-4-2-1): Meret 7.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Buongiorno 7.5; Mazzocchi 5.5, Anguissa 6.5, Lobotka 6.5 (29‘ st Gilmour 6), Spinazzola 6.5 (19‘ st Olivera 6); Politano 6.5 (36‘ st Neres 6.5), Kvaratskhelia 7 (29‘ st McTominay 6); Lukaku 7.5 (29‘ st Simeone 6). Allenatore: Conte 7

Arbitro: La Penna di Roma 6.5

Reti: 18‘ pt Di Lorenzo, 21‘ st Kvaratskhelia, 26‘ st Lukaku, 48‘ st Buongiorno

Note: Disordini al 27‘ del primo tempo con lancio di fumogeni ed esplosivi sul terreno di gioco, gioco sospeso per alcuni minuti. Ammoniti: Mina, Lobotka, Lukaku. Angoli: 8-3. Recupero: 8‘ pt, 3‘ st.

E sono tre di fila, le vittorie del Napoli, che passa anche su un campo difficile come Cagliari superando anche un’interruzione del gioco per qualche minuto per lancio di fumogeni e petardi dalla curva partenopea. La sblocca capitan Di Lorenzo, ma uno degli uomini decisivi, prima come assist-man e poi come realizzatore, è Romelu Lukaku (nella foto). Che alla fine non vuole esagerare: "Sicuramente noi ragioniamo una partita alla volta, con la consapevolezza che da qui alla fine ci aspettano tutte finali. Vedremo dove arriveremo. Per fortuna abbiamo un portiere come Meret".