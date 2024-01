De Laurentiis annuncia la separazione. "Osimhen andrà via a giugno»

Mourinho non andrà al Napoli, e Osimhen andrà via a fine stagione. Aurelio De Laurentiis non si nasconde, né sulle voci che lo vorrebbero interessato allo Special One, né sulla partenza del nigeriano. "Mourinho? Non c’entra nulla col Napoli, stava alla Roma, adesso è libero, può firmare per un’altra squadra. È un grandissimo allenatore, è molto simpatico, irruento, racconta la storia di un certo calcio. Io amo molto i portoghesi, sono un popolo straordinario, però credo che il suo destino sarà fuori dall’Italia, non certo al Napoli", ha detto ieri ADL uscendo dall’assemblea di Lega a Milano.

E ancora più diretto è stato nei confronti di Osimhen: "Le sue parole sul futuro? Lo sapevamo già da questa estate. La nostra trattativa è stata lunga e amicale, allungavamo il brodo ma sapevamo perfettamente che sarebbe andato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o a qualche squadra inglese".

Che a questo punto dovrà sborsare la cifra di 120 milioni, clausola fissata nel rinnovo del contratto del nigeriano.