De Laurentiis, chiesto il processo per falso in bilancio. Nel mirino gli acquisti di Manolas e Osimhen

Roma, 19 febbraio 2025 - De Laurentiis andrà a processo per il caso degli acquisti di Manolas e Osimhen. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Un giocatore diventato poi uno degli uomini da scudetto di Spalletti.

Le indagini sono state chiuse nel novembre 2024.

L’inchiesta potrebbe avere conseguenze anche sul piano sportivo, se la Procura federale della Figc decidesse di intervenire. Il presidente del Napoli e produttore cinematografico De Laurentiis è difeso dagli avvocati Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri.