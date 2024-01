Dea, punto capitale per l’Europa. Koopmeiners-Dybala: pari d’autore

roma

1

atalanta

1

ROMA (3-5-2): Rui Patricio ; Kristensen , Mancini , Llorente (46’ Huijsen); Karsdorp (64’ Celik), Pellegrini (72’ Paredes), Cristante , Bove , Zalewski (64’ Spinazzola ); Dybala (83’ El Shaarawy), Lukaku. All. Mourinho.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi ; Scalvini (85’ Hien), Djimsiti , Kolasinac (78’ Zappacosta); Holm , De Roon , Ederson (64’ Pasalic), Ruggeri (64’ Zappacosta); Koopmeiners ; Miranchuk , De Ketelaere (46’ Scamacca). All. Gasperini

Arbitro: Aureliano

Reti: 8’ Koopmeiners (A), 39’ rig. Dybala (R).

Note: espulso Mourinho, al 49’ st. Ammoniti: Scalvini, Ruggeri, Ederson, Koopmeiners, Kristensen, Zappacosta, Holm. Angoli 5-5. Recupero: 6’; 5’.

di Fabrizio Carcano

ROMA

Un punto che serve a entrambe. Roma e Atalanta si danno battaglia nel posticipo all’Olimpico impattando per un 1-1 che tiene giallorossi e nerazzurri, con 29 e 30 punti, in scia nella corsa Champions. Partita intensa e combattuta, con la squadra di Mourinho, sostenuta dal tifo incessante del suo pubblico, che ha fatto di più, che ha cercato maggiormente il gol, soprattutto nel primo tempo, pagando un solo vero errore difensivo che ha permesso ad una Dea cinica e concreta di sbloccarla a freddo dopo appena sette minuti con una bella giocata del russo Miranchuk,che da destra ha pennellato un cross perfetto per la testa di Koopmeiners che svettando in elevazione ha surclassato il connazionale Karsdorp per un’incornata imparabile per Rui Patricio. Roma condizionata dalle troppe assenze difensive, che davanti si è appoggiata all’infinito talento della coppia Dybala-Lukaku, ben supportati da Pellegrini, con l’argentino a inventare e il belga a fare reparto offensivo da solo. Giallorossi che nei primi 35 minuti hanno spinto, trovando buone conclusioni con Lukaku murato dai guantoni dell’ottimo portiere nerazzurro Carnesecchi, protagonista assoluto per 35 minuti. Da un’uscita a vuoto del 23enne portiere romagnolo si innesca l’azione del pari giallorosso, con Karsdorp che in mischia si vede murato a porta libera da Djimsiti, sul rimbalzo intervento scoordinato di Ruggeri che rifila una tacchettata sulla coscia dell’olandese. È l’episodio chiave: l’arbitro Aureliano dopo il consulto Var decreta il rigore con giallo per Ruggeri, sul dischetto va Dybala che spiazza il portiere atalantino per l’1-1. Roma propositiva anche nella ripresa, rivitalizzata nel finale dall’ingresso dell’ex Spinazzola, con Lukaku che si ritrova due palloni buoni ma non inquadra la porta nerazzurra. Finale con rosso a Mourinho per proteste nel tempo di recupero. Alla fine un pareggio giusto tra due squadre ora attese dai brividi dei quarti della Coppa Italia: la Lupa avrà il derby contro la Lazio, la Dea la trasferta in casa del Milan.