Gli avversari. Calzona recupera. Kvara e Gollini

A tre giorni dalla sfida col Bologna, ieri è tornato in gruppo Kvaratskhelia, che si candida per tornare titolare della fascia destra d’attacco nel tridente con Osimhen e Politano. E’ questa la notizia più importante che arriva da Napoli in vista del big match di domani alle 18. In gruppo anche il centrocampista Dendoncker, che dovrebbe accomodarsi in panchina, dato che in mediana viaggiano verso la riconferma Anguissa, Lobotka e Cajuste. Calzona non recupera invece Raspadori, che pure ieri ha svolto lavoro personalizzato, e Zielinski, che continua a lavorare in palestra, ormai prossimo all’addio per abbracciare l’Inter. In casa Napoli recupera anche Gollini, che potrà andare in panchina: ergo Calzona, con l’eccezione di Zielinski, avrà l’undici titolare e l’imbarazzo della scelta. In difesa, possibile il ritorno di Juan Jesus in coppia con Rrahmani, al posto di Ostigaard. m. g.