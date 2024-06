Il ritorno in A. Napoli, iniziata l’era di Conte: "Amm’a faticà». Sul mercato chiede Lukaku e Gudmundsson

"Ai tifosi c’è solo da dire una cosa, ma non solo ai tifosi, un po’ a tutto l’ambiente napoletano: amm’ a faticà". Lo dice Antonio

Conte sui canali social del club di cui è il nuovo allenatore.

"Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose: una delle città più belle al mondo, e sicuramente il popolo napoletano che ha grandissime passioni. So che sarà una grandissima esperienza, calcistica ma anche di vita e un grande entusiasmo. Ho una grande voglia veramente di viverla, penso che sia una cosa unica che se uno ha il privilegio di poter fare questa esperienza la deve assolutamente fare". Il neo allenatore degli azzurri lega le grandi speranze per il futuro anche a splendidi ricordi. "Lo stadio Maradona mi evoca un bellissimo ricordo – dice – Napoli-Lecce dove io ho avuto il privilegio di marcare Maradona. Abbiamo perso 3-2 alla fine perché fece gol Carnevale, però il ricordo più grande è stato quello del mio primo gol in A proprio al Maradona marcando Maradona".

Ora però si tratta anche di agire sul mercato e si sa che Conte pretende sempre il massimo anche su questo fronte. Lo sforzo che si chiede al club partenopeo non è indifferente: oltre il colpo Romelu Lukaku, fedelissimo dell’allenatore pugliese, visto a Napoli a 1,50 dagli esperti Goldbet, quota che sale a 1,85 su Sisal, per l’attacco l’obiettivo è il fantasista del Genoa, Albert

Gudmundsson, dato a 3. In difesa occhi puntati sul centrale del Torino e della Nazionale, Alessandro Buongiorno, proposto a 2,50, seguito in quota dal compagno di club, Raul Bellanova, offerto a 2,75. Per il centrocampo invece, prende quota la pista Kephren Thuram, centrocampista del Nizza, il cui trasferimento in Campania si gioca a 4,50 mentre sale a 6 Teun Koopmeiners, ormai in uscita dall’Atalanta. L’olandese è una priorità di mercato della Juve e non sarà facile soffiarlo alla Signora.

Conte di certo dovrà far dimenticare prima possibile l’ultima stagione degli azzurri: i 53 punti in 38 partite sono il record in negativo della storia della serie A per una squadra appena scudettata. I partenopei hanno fatto peggio anche del Torino 1949/1950, quello della stagione successiva alla strage di Superga. "Avranno da fare un percorso con uno stravolgimento del modo di giocare. La loro fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni nel far passare la propria mentalità, il proprio modo di giocare. Non li vedo fuori dalle prime tre". Così, a Sky, Maurizio Sarri sull’arrivo al Napoli di Antonio Conte.