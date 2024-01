Lobotka tra i migliori. Kvara non incide. Zerbin a sorpresa

GOLLINI 6. Reattivo e lucido, nulla può sul Toro.

DI LORENZO 6,5. Serata di lavoro duro per il capitano che spesso non usa il fioretto per alzare il muro: punto di riferimento nella strenua resistenza partenopea.

RRAHMANI 7. Provvidenziale in più di un intervento a spazzare l’area di rigore dai pericoli nerazzurri: costretto al fallo per arginare al Toro, non si fa intimorire.

JUAN JESUS 6. Lautaro gli prende spesso il tempo e la posizione, fa quel che può.

ZERBIN 6. L’uomo mercato del momento è titolare a sorpresa visti i problemi di Mario Rui: cerca a più riprese Politano facendo valere la velocità e la buona gamba. Movimento costante.

LOBOTKA 7. Ottime letture di gioco su Pavard e chiusure impeccabili, tra i migliori.

CAJUSTE 6. Pronto a scattare a sinistra e a guadagnare fondo per servire cross invitanti alla caccia di Kvara, costringe Barella a fermarlo con le cattive.

MAZZOCCHI 6. Un po’ troppo attendista nel liberare Kvara quando le maglie nerazzurre lo permettono: dà una mano alla retroguardia ma è costretto ad abdicare.

POLITANO 5,5. Imbeccato a più riprese da Zerbin, trova in Acerbi un cliente scomodo.

SIMEONE 5. Lasciato troppo solo, dà apporto nel recupero palla con determinazione: espulsione eccessiva ma doveva evitarla.

KVARATSKHELIA 5. De Vrij è una diga invalicabile e il georgiano, a volte troppo lezioso, non incide.

ALL. MAZZARRI 6. Il Napoli è aggressivo e ben messo in campo: dopo il rosso al Cholito i suoi reggono con grande cuore ma l’obiettivo sfuma. A testa alta.

Ostigard 6,5. Senza fronzoli. Lindstrom 6,5. Intraprendente. Gaetano 6. Fa legna. Raspadori 6. Forza fresca. Mario Rui 6. S’immola e ci prova.

Voto squadra 6

Ilaria Checchi