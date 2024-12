Lukaku fa cilecca, il Napoli si salva con Raspadori

VENEZIA

0 (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5, Olivera 6.5 (44’ st Spinazzola sv); Anguissa 6.5 (25’ st Raspadori 7), Lobotka 6.5, McTominay 5.5; Neres 6.5, Lukaku 5, Kvaratskhelia 5 (30’ st Politano 6). Allenatore: Conte 6.5.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic 7.5; Altare 6.5, Idzes 6, Sverko 6.5; Zampano 6.5 (44’ st Bjarkason sv), Ellertsson 6.5 (25’ st Andersen 5.5), Nicolussi Caviglia 6.5, Busio 6, Carboni 6.5 (15’ st Candela 5.5); Oristanio 5.5 (44’ st El Haddad sv), Yeboah 6 (25’ st Pohjanpalo 5.5). Allenatore: Di Francesco 6.

Arbitro: Cosso di R. Calabria 6.

Rete: 34’ st Raspadori.

Note: Stankovic para un rigore a Lukaku al 37’ pt. Ammoniti: Altare, Stankovic, Idzes. Angoli: 13-4 per il Napoli. Recupero: 0’; 5’.

Dove non arriva Lukaku, ci pensa l’uomo-mercato Raspadori. Il Napoli impiega ottanta minuti per domare la resistenza del Venezia, rischiando a lungo di rimpiangere l’errore di Lukaku dal dischetto, per un penalty molto discusso che Stankovic respinge. Tre punti che permettono al gruppo di Conte di agganciare l’Atalanta in vetta alla classifica. "Sono contento per Raspadori, un calciatore che ci porta gol e ci dà qualità – ha detto Conte dopo la partita –. Sto cercando di farlo lavorare come interno di centrocampo, lui si è dichiarato possibilista per questa nuova soluzione. Raspadori non è sul mercato, nessuno della rosa è sul mercato".