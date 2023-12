Mazzarri vuol volare. Osimhen e Kvara per scalare posizioni

La vittoria in Champions col Braga ha riportato l’entusiasmo al Maradona, e ora Mazzarri vuole continuare la striscia positiva in campionato anche col Cagliari, oggi alle 18 (diretta tv su Dazn). Serve continuità di risultati da una squadra che non deve più affidarsi ai singoli talenti. Il tecnico è pronto ad affidarsi al tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Un piano per tornare a correre in classifica, nella giornata in cui Roma e Bologna, davanti agli azzurri, si scontrano.