Mercato nel segno del Napoli: dopo Mazzocchi vuole Samardzic e Dragusin. Adl corre ai ripari, Tiago Pinto saluta la Roma

Come era prevedibile, vista la pessima partenza in campionato e le parole spese da Aurelio De Laurentiis, è il Napoli la squadra più attiva sul mercato di gennaio. Dell’arrivo di Mazzocchi dalla Salernitana già si sa, c’è solo l’iter delle visite mediche da completare prima dell’annuncio. Il secondo nome è di qualità per il centrocampo, e nel caso diventerebbe subito un titolare: Lazar Samardzic, al di là dell’inserimento della Lazio, dovrebbe finire alla corte di Mazzarri anche se tra i club che avevano già una sorte di accordo è sorto qualche problema. Sul taccuino dell’area tecnica partenopea anche il nome del difensore del Genoa Radu Dragusin, perché il passaggio al Tottenham che sembrava ormai fatto al momento è saltato, quindi Dragusin potrebbe restare al Genoa oppure tornare al centro delle attenzioni del Napoli, che ha bisogno di rinforzi dopo il lungo stop di Natan. Nella trattativa potrebbe finire anche Leo Ostigard, che a Genoa si lanciò. Oppure Alessandro Zanoli.

Al Napoli interessa anche il cagliaritano Zito Luvumbo, la trattativa potrebbe subire un’accelerazione se Matteo Politano dovesse lasciarsi tentare dall’offerta degli arabi dell’Al-Shabab.

Ma la notizia più sorprendente della giornata è l’addio annunciato dal general manager Tiago Pinto, che saluterà la Roma dopo il mercato di gennaio. Il dirigente portoghese ha anticipato con la rescissione consensuale la scadenza del contratto, che era al 30 giugno 2024. Per prendere il suo posto i primi nomi circolati sono quelli di François Modesto, che ha già lavorato con la nuova ceo Souloukou all‘Olympiakos, oppure di Frederic Massara. "Il mio ciclo è finito", ha detto Tiago Pinto. "Ringraziamo Tiago per l’incessante impegno che dal primo giorno ha profuso per tutta l’area sportiva", hanno risposto i Friedkin. Intanto il Galatasaray ha sondato Spinazzola.