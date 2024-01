Mercato, vicino anche Perez dall’Udinese. Napoli, il colpo è Dendoncker

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e lo fa con un colpo importante a centrocampo, mentre Viktor Osimhen mette in apprensione la tifoseria partenopea annunciando: "Ho già chiare le cose, ho già il mio piano, so cosa voglio fare ed il prossimo step che intendo compiere. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa" ha detto alla Cbs.

Il Napoli comunque ha una clausola da 120 milioni inserita nel contratto del nigeriano, rinnovato da poco, ed è una base sulla quale si dovranno confrontare i club inglesi interessati.

Dall’Inghilterra di sicuro arriva un centrocampista, il nazionale belga Leander Dendoncker, 28 anni, nazionale belga che non sta giocando nell’Aston Villa di Unai Emery e che era stato cercato anche dall’Atalanta. Per la difesa il Napoli punta ancora l’ex bolognese Theatè, ma sembra più vicino l’arrivo dall’Udinese di Nehuen Perez.

Alla Roma interessa Bakker, difensore olandese arrivato la scorsa estate all’Atalanta e già in uscita dalla Dea. La Juventus ha accolto ufficialmente il difensore Tiago Djalò e sta provando per giugno il colpo Milinkovic Savic, scontento della Lega araba dove però il suo Al Hilal è in testa, motivo per cui il club è restito a lasciarlo andare. Al Frosinone è già arrivato l’ormai ex del Torino Demba Seck. Felipe Anderson avrebbe fatto sapere alla Lazio che non rinnoverà il contratto, l’eventuale sostituto del brasilianoi non sarà l’ungherese Sallai, proposto direttamente a Lotito che vorrebbe cedere Kamada a gennaio, ma non ci sono offerte concrete.