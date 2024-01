Mou e il mal d’Italia: "Incontro con ADL". Ipotesi Barcellona

Josè Mourinho e l’Italia sembrano ancora legati assieme a doppio filo. Sì, perché a pochi giorni dal divorzio con la Roma, lo Special One potrebbe continuare la sua avventura in Serie A. L’indiscrezione arriva dalla testata inglese ’Sunday Times’. Secondo le stampa straniera, il tecnico portoghese incontrerà in settimana il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Negli scorsi giorni Mourinho ha anche ascoltato e rifiutato l’offerta dell’Al-Shabab. Ma lo Special One potrebbe pure partire per altri lidi: ieri pomeriggio, la trasmissione catalana El Chiringuito Tv ha pubblicato su X (l’ex Twitter) un filmato di Josè Mourinho in transito all’aeroporto di Barcellona. Nel video, Mourinho si limita a camminare lungo il corridoio dell’aeroporto ma pare accennare un sorriso quando gli viene chiesto del possibile approdo sulla panchina blaugrana.