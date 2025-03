Muro Buongiorno. Il calo di Olivera. Qualità Neres

MERET 7. Ipnotizza Gimenez dal dischetto: intervento pesantissimo, anche se latita sul 2-1.

DI LORENZO 7. L’assist per Politano indirizza fortemente la partita. Chiude e riparte a ciclo quasi continuo. Quasi: nel finale non può che soffrire.

RRAHMANI 6. Gestione e sventagliate, nella prima parte. Apnea con sviste nella seconda.

BUONGIORNO 7. Abraham non passa nemmeno pregando, né palla a terra, né per via aerea. Avvia il 2-0, regge anche agli assalti finali.

OLIVERA 6. Accompagna diligentemente Neres, poi cala quando Chukwueze alza i giri del motore.

ANGUISSA 6,5. Senza McTominay, deve mettersi alle spalle il recente affaticamento. Lo fa finche ne ha: recupera, pressa.

LOBOTKA 7. Si abbassa spesso tra i centrali a tessere. Pochi tocchi, molte idee, moltissima sostanza. Cambio forzato.

GILMOUR 6,5. Qualche stecca in costruzione e di concetto. Ma macina chilometri ed è lui a consegnare la palla del 2-0 a Lukaku,

POLITANO 7,5. Vola via in fascia, tornato punta e non più quinto. Segna, si sdoppia come di consueto diventando anche un terzino aggiunto. Piede, gamba, tecnica: solita arma in più.

LUKAKU 7,5. Gioca soprattutto da boa e rifila anche qualche legnata. Rete pesantissima.

NERES 7. Si rivede dopo cinque partite. Si vede eccome: passo praticamente imprendibile e tanti spunti di tecnica.

ALL. CONTE 7. Finisce con un 5-4-1, inizia col 4-3-3 che aveva temporaneamente riposto. Grande risposta, soprattutto per un’ora.

Billing 5. Leggerezza da rigore su Theo. Juan Jesus 5,5. Beffato da Jovic. Simeone, Mazzocchi, Ngonge sv.

Voto squadra 7.