NAPOLI, ACCUSE DI FALSO IN BILANCIO: LA FIGC CHIEDERà GLI ATTI. Chiesto il processo per ADL

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rischia di finire a processo a Roma per le accuse di falso in bilancio. I pm della capitale hanno formulato la richiesta di rinvio a giudizio per le presunte irregolarità nei bilanci del club azzurro per le annate 2019, 2020 e 2021. Si ipotizzano plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma di Manolas nel 2019 (per 36 milioni) e nell’acquisto di Osimhen nel 2020 dal Lilla (per 71 milioni). I pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano chiedono il giudizio anche per il braccio destro di ADL, Andrea Chiavelli, e per il Napoli. Sul caso si muove la Procura Figc che chiederà ai pm gli atti. I difensori di De Laurentiis respingono le accuse. Per i legali Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada "agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici e da enti terzi che dimostrano in modo incontrovertibile che il Napoli abbia agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili italiani".