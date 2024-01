Napoli, alle 15 al Maradona il derby con la Salernitana. Dal risultato dipende il futuro del tecnico. Mazzarri in ritiro, appello ai tifosi: "Sosteneteci»

Il futuro di Walter Mazzarri si gioca oggi nel derby. Al ‘Maradona’ è Napoli-Salernitana (alle 15, Dazn), con gli azzurri decimati dagli infortuni, dalle squalifiche, dalle partenze di alcuni giocatori per la Coppa d’Africa. E l’allenatore, dopo la batosta col Toro e le contestazioni, chede l’aiuto dei tifosi. "Io non mi nascondo. Questo è un momento - dice - un pò particolare e io che so come è la gente di Napoli chiedo un piccolo aiuto per questi ragazzi, non per me".Sono 20 i punti di distacco dei Campioni d’Italia dalla capolista Inter. "Per 95 minuti - insiste Mazzarri - per come è lo spirito dei napoletani, provino a dare una mano. Se poi non saranno contenti è giusto che si fischi". La squadra è stata in ritiro dopo la sconfitta, e il tecnico analizza i vantaggi della "clausura forzata". Mazzarri dice di aver "potuto essere più vicino ai ragazzi. Da quando sono arrivato ho dovuto affrontare solo big match ogni tre giorni e non ho mai avuto il tempo di allenare la squadra, di parlare con i calciatori. In questa settimana è stato possibile farlo. Non si tratta di un ritiro punitivo". Dopo la partita di Torino i giocatori, che sono professionisti, erano i primi ad essere incavolati. Per cui se è possibile andare in ritiro con un allenatore che li ha potuti allenare poco, tutti dovrebbero essere contenti come me". "Inoltre per rispetto di una città e dei tifosi - osserva ancora il tecnico - anche loro devono sapere che il Napoli che ha vinto lo scudetto è in una posizione che non è consona e devono rendersi conto che devono rendere di più. C’era bisogno di lavorare di più con il nuovo allenatore".