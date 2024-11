L’Atalanta di Gasperini si siede al tavolo dello scudetto dopo il 3-0 a Napoli

Bergamo, 3 novembre 2024 – L’Atalanta delle meraviglie di Gasperini non finisce mai di stupire e di alzare l’asticella. Sette mesi dopo la Dea rifila un altro 3-0 al Maradona al Napoli, ridimensionando le ambizioni della squadra di Conte, sedendosi con prepotenza al tavolo delle pretendenti allo scudetto. Lo dicono i numeri. La squadra di Gasperini sta volando dopo cinque vittorie consecutive in campionato (e può fare ‘settebello’ avendo l’Udinese domenica in casa e poi il Parma in trasferta), sei vittorie con due pareggi nelle ultime otto gare comprendendo la Champions. Nerazzurri a 22 punti, con il miglior attacco del campionato, 29 gol in 11 giornate, con il cannoniere della serie A, un Retegui da 11 gol, e un Lookman fenomenale da 7 gol nelle ultime 8 partite includendo la Champions.

Attaccanti fenomenali, aggiungendo un De Ketelaere che a Napoli ha piazzato due assist e sta diventando un ‘mister utilità’ anche senza segnare, ma la Dea è un’orchestra sinfonica corale, con dei primi violini eccezionali davanti supportati da orchestrali da ‘prima della Scala’ dietro di loro: Ederson a Napoli ha stravinto il duello contro Anguissa, Hien in difesa ha annichilito Lukaku, i veterani Djimsiti e Kolasinac hanno chiuso ogni spazio a Politano e Kvara.

In porta l’emergente Carnesecchi è diventato uno specialista a salvare il risultato quando serve, anche con una sola parata in novanta minuti (come quella su Buongiorno nella ripresa) e nelle ultime sei giornate ha incassato appena tre gol, due dei quali sul 5-0 quando la gara era finita. L’Atalanta non fa proclami, non parla di scudetto, ma domenica dopo domenica lavora per giocarsela, come peraltro aveva già fatto nel 2020 e nel 2021. Adesso è lontana solo tre punti dalla vetta, ma la Dea dell’ultimo mese e mezzo è la squadra che sta facendo più punti di tutti. Intanto la Dea ha piazzato il suo ennesimo 3-0 del 2024 (dopo quelli rifilati al Liverpool, al Marsiglia, al Bayer Leverkusen, allo Shakthar e due volte al Napoli) e portato a casa la quinta vittoria al Maradona dal 2017…