Napoli: conte fermo. Il talismano Stellone in panchina lunedì. Ritorna McTominay

Napoli praticamente al completo: McTominay ha recuperato dall’influenza, Lobotka lavora in gruppo. Solo Spinazzola è in dubbio per Bologna. Al Dall’Ara Antonio Conte arriverà con l’imbarazzo della scelta.Un solo pezzo del puzzle mancante: Conte stesso. Il tecnico partenopeo è squalificato e non potrà sedere in panchina, troverà posto in tribuna, ma per gli amanti della cabala questa non è una buona notizia. In panchina siederà infatti Stellini, suo storico vice fin dal 2010 a Siena. Lo ha seguito ovunque e quando ha dovuto sostituirlo ha sempre e solo vinto: quattro successi nella stagione 2020-21, quello dello scudetto ai tempi dell’Inter, contro Parma, Benevento, Fiorentina e Torino, e 3 con il Tottenham, contro Manchester City, West Ham e Chelsea. Stellini vanta pure un successo in Champions, contro l’Olympique Marsiglia. L’unico ko in panchina lo ha maturato contro lo Sheffield, ma in FA Cup. Tra campionato italiano e inglese, invece, non solo imbattuto, ma con un ruolino di marcia che conta sol vittorie.

m. g.