NAPOLI, ESAME GENOA. Mazzarri progetta la grande rimonta. Ma Osimhen è out

Giocare le quindici partite che restano fino alla fine del campionato "come se fossero tutte finali perché possiamo rimontare e raggiungere il quarto posto". Con la consapevolezza tuttavia "che tutti i giocatori devono prendersi la responsabilità e dare il massimo, non solo io". Così Walter Mazzarri (nella foto) suona la carica in un Napoli che ha di nuovo a disposizione tutta la rosa, ancora escluso Osimhen dopo le fatiche in coppa d’Africa, con il club che già oggi contro il Genoa vuole cominciare la scalata dall’attuale nono posto al quarto che vorrebbe dire qualificazione in Champions. Dopo il ko contro il Milan non c’è più spazio per le scuse, spiega il tecnico azzurro: "Da oggi – spiega – c’è da pensare solo alla vittoria. Dobbiamo recuperare sette punti dal quarto posto, in 15 gare ci sono 45 punti in palio e oggi dico che faremo di tutto per provare ad arrivare quarti. L’Atalanta poi dovrà venire qua, possiamo battere il Bologna, possiamo fare risultati importanti fuori casa. Ma serve fare attenzione dietro e concretizzare in attacco". Il ritorno di Osimhen è atteso come una svolta per una squadra che ha segnato solo sette gol nelle ultime otto partite. Quanto a Osimhen, "l’ho sempre sentito al telefono in questo periodo che era in Africa – dice il tecnico –. L’ultima volta che è tornato dalla nazionale era spappolato, non stava bene. Al di là che è un fuoriclasse devo anche rispettare chi si allena ogni giorno stando qui".