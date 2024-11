Napoli-Roma, Conte: "Per 75' la squadra mi ha soddisfatto molto. Dobbiamo pensare a noi"

Napoli, 24 novembre 2024 – Comincia con un ko di misura la nuova avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. I giallorossi perdono infatti 1-0 al Maradona contro il Napoli che si riprende così la vetta della classifica in solitaria a +1 su Atalanta, Inter e Fiorentina: a decidere la contesa la deviazione vincente sotto porta di Romelu Lukaku al 53’. Una rete che ha suggellato un predominio territoriale dei partenopei che, però, dopo aver segnato l’1-0 hanno sofferto il ritorno di una Roma molto ordinata e capace, con il passaggio alla difesa a tre e uno schieramento più offensivo, di sfiorare il pari con il colpo di testa di Dovbyk che ha scheggiato la traversa. I capitolini, sbilanciatisi in avanti alla ricerca del pari, hanno quindi rischiato di subire il 2-0 da Neres a tempo praticamente scaduto. Troppo presto, però, per parlare di scudetto sia per il match Winner Lukaku, sia per mister Antonio Conte, apparso soddisfatto della prestazione dei suoi ai microfoni di Sky: “Prima della partita avevo detto ai ragazzi di non guardare alla classifica e di pensare solo a noi stessi per cercare di migliorare in quello su cui lavoriamo da mesi. Dobbiamo fare degli step e alzare il livello sotto tutti i punti di vista. Oggi, per almeno 75’ la squadra mi ha soddisfatto molto. Abbiamo creato diverse situazioni in cui avremmo potuto essere più cinici. La Roma è una signora squadra, che lo scorso anno è arrivata davanti a noi, ha fatto un’ottima campagna acquisti e ha giocatori molto strutturati fisicamente. Non dimentichiamo che per noi ogni partita deve essere uno stimolo. Abbiamo guardato la classifica prima della gara e ci siamo visti quarti e non era semplice contro una squadra che ha cambiato il terzo allenatore, aveva grandi motivazioni. Ho visto una prova matura anche se ci siamo un po’ complicati la vita”. Su Kvaratskhelia, sostituito nel corso del match: “Secondo me ha fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori da quando sono a Napoli. Ero molto soddisfatto. È tornato dalla nazionale con un affaticamento all’adduttore e dovevamo gestirlo. Quello che doveva fare, soprattutto nel primo tempo lo ha fatto. Quando abbiamo fatto gol ho visto anche altre situazioni. Io guardo al bene della squadra e del calciatore”. Nonostante il ko cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e guardare al futuro con fiducia anche il tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri: “Abbiamo dei problemi, sono stato chiamato per questo. Giocavamo contro una squadra che aveva perso temporaneamente il primo posto e si giocherà lo scudetto. Analizzando tutto questo sono soddisfatto. Abbiamo fatto degli errori di cui parleremo in settimana con i ragazzi. La voglia e la determinazione di riprendere una buona via in questo campionato ci sono e dobbiamo continuare così. C’è tanto da lavorare e siamo positivi”. Sul cambio di modulo nella ripresa: “L’obiettivo era quello di tenere più palla, nella ripresa lo abbiamo fatto e loro non hanno avuto quelle occasioni che avevano avuto nel primo tempo. Ho cercato di trovare la quadratura dietro, per poi poi far girare palla e affondare”. Su Dybala: “L’ho rischiato nei 10’ finali per vedere se faceva la giocata giusta. Ha un cilindro che gli permette di fare qualsisi giocata. Avevo paura ma lui non sentiva nulla. Sta bene e in settimana vedremo contro il Tottenham”.