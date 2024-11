Napoli-Roma: Ranieri riparte dalla sfida alla capolista, formazioni e orari tv

Napoli, 23 novembre 2024 - Il sogno di tornare sul tetto d'Italia, si scontra con la paura di non riuscire a uscire dal pantano dei bassifondi della classifica. Da una parte Antonio Conte e il suo Napoli capolista, inseguito a stretto contatto dalle sue rivali, dall'altra l'apertura del terzo ciclo romanista di Claudio Ranieri, con il chiaro obiettivo di raddrizzare una classifica complicata. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18 di domani, domenica 24 novembre 2024, di fronte a uno stadio Diego Armando Maradona, vestito a festa per l'occasione con il tutto esaurito sugli spalti.

Antonio Conte vuole ripartire dopo ben due sfide consecutive senza vittorie. I partenopei sono riusciti ad accumulare un buon vantaggio in questa prima parte di campionato, approfittando anche di un calendario più agevole rispetto alle avversarie. Il pesante e inaspettato ko al debutto contro il Verona è stato cancellato da tante partite giocate ad altissimo livello e la lista di vittorie è stata interrotta solo dal pareggio contro la Juventus di Thiago Motta. I ragazzi in azzurro non si sono fatti però arrestare da questo inciampo contro i bianconeri, al contrario hanno demolito il Palermo in Coppa Italia e infilato altre 5 vittorie consecutive, l'ultima di questa striscia contro il Milan all'inizio di questo periodo di calendario più ostico. La vittoria contro i rossoneri ha dato l'impressione che i campani potessero addirittura consolidare il primato nelle due sfide consecutive tra Atalanta e Inter, ma così non è stato ed è arrivato un solo punto in due gare. Ora l'obiettivo è ripartire, perché la vetta del campionato si è compattata, con due punti a racchiudere la bellezza di sei squadre, senza però compromettere il primato solitario dei campani e solo un successo contro i giallorossi potrà confermarlo al termine di questa giornata.

La Roma dall'altra parte della barricata cerca la sua di ripartenza. Il mercato in estate è stato ambiziosi, ma i risultati stanno latitando sia in campionato come in Europa. L'esonero di Daniele De Rossi dopo sole 4 giornate ha causato un vero e proprio terremoto in seno all'ambiente romanista e l'esperienza di Ivan Juric, suo sostituto, è durata appena due mesi. Ora i giallorossi hanno deciso di ricominciare da un altro grande simbolo del proprio passato, un vero signore come Claudio Ranieri. Il tecnico romano è chiamato al duro lavoro di pompiere, per raffreddare un ambiente incendiato dalle contestazioni dei tifosi e reso ancora più fragile dall'assenza di risultati. La spirale negativa delle ultime settimane va spezzata, proprio come lo stesso allenatore ha comunicato nella conferenza stampa prepartita. Per farlo l'allenatore ha deciso di puntare sui veterani, con tanto di potenziale ritorno a 4 dietro.

La designazione dell'Aia per la sfida del Maradona ha deciso che sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Napoli-Roma; i suoi assistenti saranno Rossi M. e Perrotti, Tremolada quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Fabbri. Direzione di gara numero 210 per Davide Massa in Serie A, la sesta in questo campionato, la numero 14 di questa stagione, dove ne ha dirette anche 4 di Champions League, tra fase a campionato e qualificazioni, 2 di Nations League, 1 negli Emirati Arabi in UAE Pro League e 1 in Saudi Super Cup. Davide Massa ha già diretto ben tre volte una sfida tra Napoli e Roma in Serie A: vittoria esterna dei giallorossi il 3 marzo 2018 (4-2), pareggio a Fuorigrotta il 28 ottobre 2018 (1-1) e pareggio all’Olimpico il 24 ottobre 2021 (0-0). I partenopei hanno vinto 14 dei 22 precedenti in Serie A sotto la direzione arbitrale di Davide Massa, con 3 pareggi e 5 sconfitte a completare il bilancio; l’ultimo successo risale al 19 dicembre 2021 (vittoria sul campo del Milan per 1-0). Sono 30, invece, i precedenti della Roma in Serie A sotto la direzione arbitrale di Davide Massa, con un bilancio di 10 successi romanisti, 12 pareggi e 8 partite perse, di cui uno in questo campionato: sconfitta interna per 1-0 contro l’Inter, lo scorso 20 ottobre.

Probabili formazioni

Confermata per Conte la linea a quattro dietro, con Di Lorenzo e Olivera sulle due corsie, quest'ultimo però in dubbio dopo le fatiche con il suo Uruguay, potrebbe venire superato all'ultimo da Spinazzola. Al centro invece confermati Rrahmani e Buongiorno, mentre in porta non si tocca Meret. In mediana dovrebbe tornare Lobotka a tenere in mano le redini del Napoli dall'inizio, con Anguissa al suo fianco. Recuperano Lukaku in attacco e McTominay in trequarti e quindi saranno parte della contesa, con Politano a destra e Kvaratskhelia sul lato opposta.

La Roma potrebbe variare modulo passando al 4-4-1-1 con Pellegrini alle spalle di Dovbyk a comporre il reparto offensivo. Il cambio però alla linea a quattro in difesa sembra essere molto legato alle possibilità di Hummels di essere disponibile fin dall'inizio o meno. Attualmente però lo schieramento a quattro sembra essere quello più probabile, con Svilar in porta difeso da Çelik a destra, Mancini e N'Dicka e Angeliño in fascia a sinistra. Soulé ed El Shaarawy agiranno sugli esterni di centrocampo, mentre Cristante e Koné saranno i mediani.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Antonio Conte.

Roma (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Soulé, Cristante, Koné, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Napoli e Roma dello stadio Diego Armando Maradona, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 23 novembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Andrea Stramaccioni.