Napoli travolge Empoli 3-0: doppietta di McTominay e gol di Lukaku

napoli

3

EMPOLI

0

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Mazzocchi 6.5 (30’st Spinazzola 6), Rrahmani 6, Jesus 6 (27’st Marin 6), Oliveira 6.5; Gilmour 6.5 (37’st Billing sv), Lobotka 6, McTominay 8; Politano 6.5 (38’st Raspadori sv), Lukaku 8 (38’st Ngonge sv), Neres 6. Allenatore: Conte 6.5.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 5.5, Marianucci 5, Viti 5 (27’st Ebuehi 6); Gyasi 5.5, Grassi 5.5, Henderson 5 (37’st Kovalenko sv), Pezzella 5; Fazzini 5.5 (15’st Colombo 5.5), Cacace 5.5 (37’st Sambia sv); Esposito 6. Allenatore: D’Aversa 5.5.

Arbitro: Fabbri di Faenza 6.

Reti: 18’pt e 16’st McTominay, 11’st Lukaku.

Note: ammoniti Lukaku, Goglichidze.

L’Empoli quasi soprende il Napoli in avvio col suo pressing, ma poi l’armata ritrovata di Conte fa valere tutto il proprio peso e piega 3-0 nel posticipo la squadra di D’Aversa. Gli azzurri non vogliono farsi sfuggire l’Inter, che resta prima a +3 a sei giornate dalla fine. Mattatore al Maradona è Scott McTominay, autore di una doppietta di gran classe. In avvio sigla l’1-0 con una discesa conclusa da un gran destro da fuori. Tocca poi a Lukaku a inizio ripresa prendersi gli applausi col tocco sottomisura che vale il 2-0. Ancora lo scozzese firma poco dopo il tris con un colpo di testa, e l’assist è di Romelu. Conte esulta perché vede i suoi muoversi all’unisono. Unica nota negativa, l’infortunio muscolare a Juan Jesus. L’Inter a Pasqua gioca a Bologna, gli azzurri già sabato sono ospiti del Monza. E sognano di accorciare su Inzaghi.