Napoli troppo forte per il Como: al Maradona finisce 3-1

Como – Niente da fare per il Como, che perde a Napoli per 3 a 1, contro la prima in classifica, che scatena tutto il suo potenziale nella ripresa, dopo aver chiuso l’intervallo sull’1 a 1. Questa è la 12esima sconfitta in consecutiva in serie A per il Como. Non è bastato il coraggio per i lariani nel gran primo tempo giocato, con un Paz scatenato, che però si è spento nella ripresa.

Fabregas parte con la stessa formazione vincente contro Atalanta e Verona. Palla al centro e dopo 25 secondi il Napoli va in rete, Lukaku prende palla di spalle, si gira e la infila fra Dossena e Kempf, per Mc Tominay che brucia Audero in uscita. La risposta immediata del Como, sta nel tiro di Strefezza, fuori di poco. La partita diventa spigolosa, con Paz che cerca d’inventare, ma viene sempre bloccato. L’asso argentino ci prova, da solo al 23’ con un tiro dalla distanza fuori di poco.

Il Napoli fa sempre bene, fino alla trequarti, ma fatica ad andare a conclusione. Come Cutrone, che inverte il ruolo con Paz, mettendosi alle sue spalle. Politano ci prova direttamente da angolo, ma Audero è attento e respinge sopra la traversa. Brivido per il Napoli al 31’, Sergi Roberto appoggia per Paz, che esegue il suo sinistro a giro, che si stampa sul palo alla destra di Caprile.

È il momento del Como, che chiude i campani nella propria area, Conte si sbraccia, ma Perrone e Strefezza continuano a impostare. Il duello fra Di Lorenzo e Fadera sulla sinistra fa scintille, ma non avvantaggia nessuna squadra. Il gol dei lariani era nell’aria e al 43’ Strefezza colpisce. azione in velocità fra Sergi Roberto e Perrone, che allunga sulla destra a Strefezza, che dalla lunetta tira un diagonale, imprendibile per Caprile.

A inizio ripresa Dossena va in scivolata in area su Mc Tominay, sembra rigore ma Feliciani segnala la posizione di partenza in fuorigioco dello scozzese. Il rigore arriva al 5’: Sergi Roberto perde palla quasi al limite a favore di Lukaku, che smista subito per Oliveira, che viene atterrato da Sergi Roberto in recupero. Sul dischetto va Lukaku, che batte centrale e infila Audero, Napoli in vantaggio. La partita s’incattivisce per un fallo di Kempf su Anguissa a centrocampo e parte una scaramuccia fra Buongiorno e Strefezza che vengono ammoniti. Le squadre si allungano, Kvaratskhelia galoppa spesso verso l’area lariana e in un’occasione viene abbattuto in area con una spallata da Dossena. Feliciani lascia correre, fra le proteste partenopee.

Nella ripresa il Napoli dimostra tutta la sua potenza, da prima della classe e schiaccia il Como nella propria metacampo, anche per l’aumento di prestazione di Lobotka. Il Como si fa vedere con un contropiede, con lancio di Sergi e una conclusione di Cutrone scoordinata che Caprile mette in angolo. Fabregas nel finale inserisce Belotti e passa al 4-4-2 per recuperare, ma prende subito il terzo gol al 41’. Lukaku tiene palla a centrocampo si gira e lancia Neres, con Dossena in ritardo che lo insegue, Neres di piatto destro batte Audero in uascita, con un diagonale imprendibile. Neres ci riprova in contropiede, nel recupero, ma Audero questa volta ci mette una pezza, deviando di piede. NAPOLI-COMO 3-1 (parziale secondo tempo)

Marcatori: McTominay al 1', Strefezza al 43' pt; Lukaku su rig. all'8', Neres al 41' st.

NAPOLI (4-3-3): Caprile 6,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Buongiorno 7, Olivera 7 (dal 42' st Spinazzola sv); Anguissa 6, Lobotka 7, McTominay 7; Politano 6,5 (dal 33' st Mazzocchi sv), Lukaku 7,5 (dal 42' st Simeone sv), Kvaratskhelia 6,5 (dal 33' st Neres 7). A disposizione: Turi, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Contini, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All. Conte 7.

COMO (4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 6 (dal 37' st Engelhardt sv), Dossena 5 , Kempf 6, Moreno 6; Sergi Roberto 6, Perrone 6,5; Strefezza 7 (dal 37' st Belotti sv), Nico Paz 7, Fadera 6 (dal 22' st Verdi 6 ); Cutrone 5,5. A disposizione: Reina, Sala, Gioldaniga, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Jasim, Fellipe Jack, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli. All. Fabregas 6.

Arbitro: Feliciani di Teramo 6,5.