Napoli-Empoli, Conte: "Abbiamo mandato un messaggio. Vogliamo continuare a lottare"

Napoli, 14 aprile 2025 – La sfida all'Inter è ancora in piedi grazie al tris rifilato all'Empoli: segna due volte McTominay su assist di Lukaku, che poi si mette in proprio su suggerimento di Olivera, per un risultato che stavolta il Napoli costruisce soprattutto nel secondo tempo.

Le dichiarazioni di Conte

A far festa è anche Antonio Conte, tornato in panchina dopo il turno di squalifica scontato a Bologna, dove nel prossimo turno farà tappa proprio l'Inter. "Abbiamo affrontato una squadra che crea difficoltà, molto organizzata e che per queste ragioni mi stupisce vedere in lotta per non retrocedere". In effetti, nel primo tempo i toscani qualche grattacapo dalle parti di Meret lo hanno creato, anche se per il tecnico salentino il suo Napoli oggi è stato costante nell'arco dell'intero match. "Calcolando anche le assenze, abbiamo giocato bene fin dall'inizio, a testimonianza della nostra crescita nell'arco della stagione: faccio il paragone con la gara di andata, nella quale vincemmo in maniera sporca e non senza fortuna. Oggi siamo una squadra totalmente diversa sotto tutti gli aspetti: in primis conduzione del gioco e consapevolezza nei nostri mezzi". E stavolta i complimenti vanno estesi anche a quei secondi tempi di recente spesso fatali. "Oggi abbiamo voluto lanciare un messaggio: siamo stati straripanti e così abbiamo tolto ogni dubbio". Un messaggio al campionato e soprattutto all'Inter, che continua a sentire il fiato sul collo del Napoli. "Il nostro obiettivo era ed è dare fastidio. Dall'altro lato c'è una squadra forte, completa e competitiva anche in Europa, ma noi vogliamo continuare a restare in scia fino in fondo. E a tal riguardo - conclude Conte - penso che qualcuno debba ringraziarci per tenere ancora in vita il campionato".

Le dichiarazioni di D'Aversa

Chi invece non ringrazia è di certo Roberto D'Aversa, che al di là del risultato si tiene stretta la prestazione, soprattutto quella del primo tempo, sfoderata dal suo Empoli. "Siamo arrivati qui incerottati, perdendo elementi anche all'ultimo secondo. La squadra ha giocato con coraggio e il rammarico è legato alle tante chance create senza aver fatto gol. Sarebbe stato importante per i singoli, ma soprattutto per il gruppo. Non avendo capitalizzato le occasioni, alla lunga chiaramente è venuta fuori la differenza di qualità". In un certo senso, il ko di Fuorigrotta potrebbe essere indolore qualora i toscani si aggiudicassero lo scontro diretto contro il Venezia in programma nel prossimo turno. "Quello che abbiamo fatto oggi ci può servire per domenica. Comunque vada quella partita, non finirà lì il campionato, ma chiaramente dovremo fare di tutto per uscire dal campo con l'intera posta in palio. A tal riguardo, torniamo a casa con qualche risposta in più e non è scontato, pensando agli infortuni e alla lunghissima astinenza dalla vittoria. Ora dobbiamo recuperare le forze, fare gruppo e ragionare esclusivamente in vista del Venezia".