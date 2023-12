"Napoli vince 4-3 contro Monza: Mazzarri e Palladino espulsi"

napoli

0

monza

0

NAPOLI (4-3-3): Meret 7 (29’ st Contini 6); Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Mario Rui 5.5; Anguissa 6, Lobotka 6 (40’ st Simeone sv), Zielinski 5.5 (26’ st Gaetano 6); Zerbin 6 (26’ st Lindstrom 6), Raspadori 5.5, Kvaratskhelia 6. Allenatore: Mazzarri 5.5.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5, D’Ambrosio 6 (31’ st Cittadini 6), Gagliardini 6.5, Caldirola 6; Ciurria 6, Akpa-Akpro 6 (18’ st Bondo 6), Pessina 4.5, Pereira 5.5 (1’ st Birindelli 6); V. Carboni 6 (12’ st Colpani 6.5), Mota 5.5; Colombo 5.5 (31’ st Machin 6). Allenatore: Palladino 6.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 5.5

Note: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni; circa 50.000 spettatori presenti. Al 23’ st Meret para un rigore calciato da Pessina. Espulso dalla panchina al 38’ st Mazzarri, per proteste; espulso dalla panchina al 49’ st Palladino per proteste; espulso dalla panchina al 51’ st Maric per proteste. Ammoniti: Juan Jesus, Di Lorenzo, Gaetano, Kvaratskhelia, Pereira, Birindelli, Cittadini, Bondo. Angoli: 10-1 per il Napoli. Recupero: 0’; 6’