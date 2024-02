Sassuolo travolto, ma a Verona ritroverà Berardi. Osimhen scatenato, il Napoli c’è

SASSUOLO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Pedersen 5.5, Tressoldi 4.5 (32’st Kumbulla sv), Ferrari 5.5, Doig 5.5 (11’st Missori 6); Racic 6.5 (11’st Volpato 5), Matheus Henrique 5; Bajrami 5.5 (32’st Defrel sv.), Thorstvedt 5, Lauriente 5; Pinamonti 5.5 (42’st Kumi sv). Allenatore: Bigica 5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7 (17’ st Natan 6), Ostigard 6, Mario Rui 6.5; Anguissa 6.5, Lobotka 6 (35’st Dendoncker sv), Traorè 6 (31’st Zielinski 6); Politano 7 (17’st Raspadori 6), Osimhen 8 (31’st Simeone 6) , Kvaratskhelia 8. Allenatore: Calzona 7.

Arbitro: Chiffi di Padova 6.

Rete: 17’ pt Racic, 29’ pt Rrahmani, 31’ pt, 41’ pt e 2’ st Osimhen, 6’ st e 30’ st Kvaratskhelia.

Note: Angoli: 5-9. Recupero: 3’, 0’.

Aurelio De Laurentiis è felice e posta su X: "Complimenti alla squadra per questo bel risveglio!". Merito di Osimhen, che trova la seconda tripletta in carriera contro un Sassuolo allo sbando, nulla può il nuovo allenatore Bigica in una situazione psicologicamente molto complicata. "Ho cercato di alimentare l’aspetto psicologico dei ragazzi, contro il Verona comincerà il nostro campionato – ha detto il tecnico neroverde – Quella partita sarà una finale, fare bene lì sarà la mia priorità. Dobbiamo ritrovare coraggio e fiducia sapendo che davanti non ci sarà sempre il Napoli. Berardi? È fondamentale, è a disposizione così come altri che recuperiamo".