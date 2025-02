Secondo i bookmakers il titolo vale 1,90 per entrambi. Scudetto: Napoli-Inter, stessa quota

Tre pareggi nelle ultime uscite e una fuga rimandata per il Napoli di Antonio Conte che ha impattato due volte in trasferta, contro le due romane e in casa con l’Udinese e ora guarda alla trasferta di Como con la necessità di ritrovare i tre punti e la forma migliore anche in virtù del turno successivo che vedrà i partenopei accogliere in casa l’Inter, principale antagonista per la lotta scudetto.

La capolista è ancora imbattuta in questo 2025 con una serie di 10 risultati utili consecutivi con 7 vittorie e i già citati 3 pareggi. Fondamentale per Conte sarà ritrovare anche il miglior Lukaku, con il belga che contro la Lazio ha deluso anche se il Napoli ha avuto ulteriori conferme su Giacomo Raspadori che potrebbe l’uomo in più per il tecnico leccese. Per i campani proprio con l’Inter inizierà un marzo intenso, con le sfide a nerazzurri e Fiorentina, entrambe in casa, che potrebbero delineare la volata scudetto. Per i bookmakers a oggi non c’è una favorita: il tricolore napoletano vale esattamente come quello interista, a 1,90.

Gianluca Sepe