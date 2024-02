SOLO 1-1 A CAGLIARI. Napoli, Osimhen illude Calzona. Pari Luvumbo all’ultimo secondo

cagliari

1

napoli

1

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet 6; Nandez 6.5, Mina 6, Dossena 6, Augello 5.5 (31’st Oristanio 6); Jankto 6 (16’st Zappa 6), Makoumbou 6.5, Deiola 5.5, Luvumbo 7; Gaetano 6 (16’st Viola 6), Lapadula 6 (16’st Pavoletti sv, 31’st Petagna 6). Allenatore: Ranieri 6.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Mazzocchi 5.5 (40’ st Ostigard sv), Rrahmani 6, Juan Jesus 4.5, Olivera 6; Anguissa 6, Lobotka 5.5, Zielinski 5.5 (34’st Cajuste 6); Raspadori 6.5 (34’st Lindstrom 6), Osimhen 6.5 (40’st Simeone 6), Kvaratskhelia 5.5 (27’st Politano 5). Allenatore: Calzona 6.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 6.

Reti: 20’st Osimhen, 51’st Luvumbo

Note: ammoniti Lapadula, Luvumbo, Nandez, Deiola, Olivera.

E’ LUVUMBO, alla fine del recupero, a strozzare in gola l’urlo del Napoli che a Cagliari pensava di avere in pugno la prima vittoria della gestione Calzona. Gli azzurri si erano portati in vantaggio con Osimhen (foto), che poi si è pure infortunato. E rimane in forte dubbio per il match di domenica al Maradona contro la Juve. Per Ranieri un punto pesante in chiave salvezza.