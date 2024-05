SUCCESS, CERRI E ABRAHAM, A SECCO DA UN ANNO, SONO RINATI CONTRO MERET: NDOYE E COMPAGNI CI SPERANO. Napoli, flop e maledizioni: già in tre si sono sbloccati con gli azzurri

Napoli è una polveriera. Dopo il ritiro pre Udine ecco le voci di frizioni tra il tecnico Calzona e lo spogliatoio, con il tecnico che non avrebbe voluto che la squadra presenziasse alla prima del film scudetto. Poi il pari a Udine, con l’allenatore che ammesso senza entrare nello specifico tutte le difficoltà di un’annata disastrosa: dallo scudetto all’ottavo posto, passando per tre tecnici e tanti calciatori prossimi all’addio, a partire da Zielinski, che ha già firmato per l’Inter: "Quando sono arrivato mentalmente la situazione era disastrosa: non è una scusante ma è così. Giocare ogni 3 giorni come abbiamo fatto il primo mese, rincorrendo tra l’altro il risultato non ci ha fatto bene. Con qualche partita in meno forse avremmo raddrizzato la stagione".

Situazione disastrosa, ma Calzona tutt’altro che rassegnato: "Dobbiamo chiudere in bellezza per il nostro pubblico", ha sancito Calzona dopo il match in Friuli. Per il pubblico e per l’Europa, perché il Napoli è attualmente in Conference League e a 5 punti dalla Lazio e dall’Europa League. Dal match con il Bologna, insomma, passano le ultime chance di salvare la faccia, più che la stagione. E dalle ultime passa anche la voglia di alcuni singoli di mettersi in mostra in vista del mercato: vedi Osimhen e Kvaratskhelia, in attesa di notizie certe sul suo recupero e su quello di Raspadori dopo l’assenza in Friuli. Ciò che riesce male al Napoli è ciò su cui dovrà puntare il Bologna in vista della sfida del Maradona: "Le partite sporche non fanno per noi", ha ammesso il tecnico, "è la terza volta che succede nella mia gestione di essere rimontati così (il riferimento è al gol di Success, ndr). Le annate girano male, vale anche per l’Udinese, non me la sarei mai aspettata in questa posizione, ma ha tutto per poterne venir fuori". La stagione del Napoli è girata malissimo. Quella del Bologna benissimo se è vero che a Napoli cerca i tre punti che potrebbe regalare l’aritmetica Champions, qualora domenica la Roma non dovesse battere l’Atalanta. Il Bologna deve stare lì, non subire e provare a colpire, confidando nel fatto che al Maradona il Napoli dovrà provare a giocarsela lasciando spazi. E il Bologna può provare a confidare anche nella maledizione che ha colpito gli azzurri, che in stagione hanno già subito tre reti da calciatori che non segnavano da oltre un anno: Success dell’Udinese è stato l’ultimo, dopo Cerri dell’Empoli e Abraham della Roma. Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen, Urbanski, Ndoye, Aebischer e Castro, ancora a caccia della prima rete, hanno preso appunti.

m.g.