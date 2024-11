Nations League: goleada per Germania e Olanda, tutti i risultati della quinta giornata

Milano, 17 novembre 2024 - Nove partite giocate ieri per chiudere la quinta giornata di Nations League. Nella Lega A, Germania e Olanda volano ai quarti di finale dopo le nette vittorie contro Bosnia e Ungheria. Sale in Lega B la Svezia di Gyökeres, ancora a segno contro la Slovacchia. Pareggia la Turchia di Montella, che perde Calhanoglu per un problema fisico. Grande equilibrio nel gruppo di Repubblica Ceca e Albania, con una classifica ancora in equilibrio. Vediamo nel dettaglio tutte le sfide di ieri sera.

Lega A, Gruppo 3: la Germania ne fa sette alla Bosnia, poker Olanda all’Ungheria

Tutto troppo facile per Germania e Olanda, che dilagano rispettivamente contro Bosnia e Ungheria. I tedeschi si assicurano il primo posto nel girone grazie a un netto 7-0: apre le danze Musiala, poi arrivano le doppiette di Kleindienst e Wirtz e i gol di Havertz e Sané. La squadra di Nagelsmann si conferma, dall’Europeo in poi, una macchina perfetta: 17 gol fatti e tre subiti in cinque giornate. Ottiene il pass per i quarti di finale anche l’Olanda di Koeman, che vince 4-0 contro l’Ungheria. Per gli Orange a segno l’interista Dumfries e lo juventino Koopmeiners, che chiudono i conti dopo il doppio vantaggio firmato da Weghorst e Gakpo.

Lega B, Gruppo 1: due pareggi in Georgia-Ucraina e Albania-Repubblica Ceca

Classifica ancora tutta da decidere in questo gruppo, con le quattro squadre racchiuse in appena tre punti: in testa la Repubblica Ceca a quota 8, poi Georgia e Albania a 7 e infine l’Ucraina a 5. Nella giornata di ieri 0-0 tra cechi e albanesi e 1-1 nel match tra georgiani e ucraini: ospiti avanti grazie all’autogol di Kvirkvelia, pareggio nella ripresa del solito Mikautadze.

Lega B, Gruppo 4: l’Islanda vince in Montenegro, 0-0 Turchia e Galles

Due reti nell’ultimo quarto d’ora garantiscono i tre punti all’Islanda contro il Montenegro: al 74’ la firma di Oskarsson, due minuti prima del novantesimo quella di Johannesson. Reti inviolate in Turchia-Galles, con la nazionale allenata da Montella che sbaglia un rigore con Aktürkoglu nel finale. Da segnalare l'infortunio di Calhanoglu, uscito all'intervallo per un problema alla coscia sinistra. La Turchia resta prima nel girone a +2 proprio dai gallesi: decisivo l’ultimo turno per la promozione in Lega A.

Lega C, Gruppo 1: la Svezia supera la Slovacchia, pareggio senza tra Azerbaigian ed Estonia

Segnano sempre loro, Victor Gyökeres e Alexander Isak: i bomber di Sporting Lisbona e Newcastle regalano il successo alla Svezia. Sconfitta 2-1 la Slovacchia di Milan Skriniar, espulso nel finale. Gli scandinavi salgono così a quota 13 e ottengono la qualificazione nella Lega B. Poche emozioni tra Azerbaigian ed Estonia, che pareggiano 0-0: per la squadra di casa si tratta del primo punto nel torneo.

Lega D, Gruppo 2: vittoria di misura per la Moldavia contro Andorra

Arriva nei minuti di recupero la rete che decide il match tra Andorra e Moldavia: al 92’ Postolachi regala la vittoria alla formazione ospite, che sale a 9 punti nel girone dove c’è anche Malta.