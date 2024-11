Nations League: Francia fermata da Israele, bene l'Inghilterra

Milano, 15 novembre 2024 - Continua il momento magico dell’Italia di Spalletti, che supera di misura il Belgio e si qualifica ai quarti di finale di Nations League. Per gli Azzurri è la quarta vittoria in cinque partite: domenica basterà un pareggio contro la Francia per chiudere il girone al primo posto. Nell’altro match del gruppo, la squadra di Deschamps non va oltre lo 0-0 contro Israele, che guadagna così il primo punto del torneo. Bella vittoria dell’Inghilterra contro la Grecia nel gruppo 2 della Lega B, dove l’Irlanda supera la Finlandia. Vittorie anche per Austria, Norvegia, Macedonia del Nord e Isole Far Oer. Vediamo nel dettaglio tutte le partite giocate ieri.

Lega A, Gruppo 2: Tonali regala la vittoria contro il Belgio, niente gol tra Francia e Israele

Ancora un grande Italia. Ancora una vittoria, contro un avversario difficile come il Belgio. Le difficoltà e i problemi dell’Europeo sembrano un lontano ricordo: quattro vittorie e un pareggio dopo l’estate. Questa Nazionale sta finalmente dimostrando il proprio valore, trovando continuità di gioco e risultati grazie a un’identità precisa. Merito delle scelte di Spalletti, che ha trovato il modulo e le tattiche giuste, e dei giocatori, bravi a interpretarle al meglio. Contro la squadra allenata da Tedesco, basta il primo gol di Tonali con la maglia azzurra al minuto 11 per portare a casa i tre punti: bella azione costruita da Barella per Di Lorenzo, preciso nel servire il centrocampista del Newcastle. Anche in vantaggio, l’Italia continua a tenere il pallino del gioco, impedendo al Belgio di essere pericoloso grazie al palleggio in mezzo al campo. Nella ripresa i Diavoli Rossi alzano il proprio ritmo e trovano il primo tiro verso la porta di Donnarumma. Di Lorenzo e Frattesi vanno vicini al radddoppio, poi il Belgio diventa pericoloso e sfiora il pareggio in un paio di occasioni: prima con Lukaku, poi con il palo colpito da Faes. Gli Azzurri riescono a resistere fino alla fine, quando vanno a festeggiare sotto la curva occupata dai tanti tifosi italiani. “Abbiamo lottato come Leoni” il commento del ct Spalletti, soddisfatto dell'atteggiamento giusto dimostrato dai suoi ragazzi. Nell’altra sfida del girone, la Francia senza Mbappé si ferma sullo 0-0 contro Israele. Nonostante il dominio totale (24 tiri a 3 e 71% di possesso palla), gli uomini di Deschamps non riescono a trovare il gol: le occasioni più grandi le hanno Kolo Muani, Barcola e Thuram nel finale, ma le loro conclusioni non sono precise e il portiere israeliano Peretz riesce a tenere inviolata la propria porta. Un risultato che non può soddisfare i Bleus, chiamati al successo a San Siro contro l’Italia per ottenere il primo posto nel girone. Da segnalare anche alcuni scontri sugli spalti tra le due tifoserie. Fischi durante l’inno di Israele, con conseguente accenno di rissa prontamente sedata dall’intervento delle forze dell’ordine.

Lega B, Gruppo 2: netto successo dell’Inghilterra sulla Grecia, Irlanda di misura con la Finlandia

Tre gol e tre punti per la squadra di Carsley, che supera in trasferta 3-0 la Grecia e la raggiunge in testa al girone a quota 12. Inglesi subito avanti grazie alla sesta rete stagionale di Watkins, poi controllano il gioco fino alla reazione dei padroni di casa, che ci provano ma non riescono a concretizzare. Al minuto 77 arriva il 2-0 con l’iniziativa di Bellingham, che però non vede il proprio nome sul tabellino per la sfortunata deviazione del portiere greco Vlachodimos (autogol). La rete che chiude il match porta la firma di Curtis Jones, al debutto in nazionale. L’Inghilterra raggiunge così la Grecia in vetta alla classifica: chi chiude al primo posto conquista la promozione nella Lega A. Nell’altra partita della serata, l’Irlanda supera 1-0 la Finlandia grazie al gol di Ferguson sul finire del primo tempo. Nella ripresa l’attaccante del Venezia Pohjanpalo sbaglia il rigore del possibile pareggio: la formazione di Kanerva, ultima a zero punti, retrocede in Lega C.

Lega B, Gruppo 3: poker della Norvegia alla Slovenia, bene l’Austria con il Kazakistan

Non c’è storia nella sfida di Lubiana tra Slovenia e Norvegia: 4-1 per gli ospiti, che staccano in classifica proprio i padroni di casa. Apre le marcature il gol di Nusa, poi arriva il pareggio del bomber del Lipsia Sesko a cui risponde il solito Haaland, al 35esimo gol in 38 partite in nazionale. Nella ripresa la doppietta di Nusa e la rete dell’ex Milan Hauge chiudono la partita. La Norvegia sale così a quota 10 punti, gli stessi dell’Austria dopo il 2-0 contro il Kazakistan. Per la squadra di Rangnick a segno Baumgartner e Gregoritsch, entrambi nel primo tempo.

Lega C, Gruppo 4: vittorie per Macedonia del Nord e Isole Far Oer

La Macedonia del Nord batte 1-0 la Lettonia con il gol di Serafimov e blinda il primo posto nel girone, conquistando la qualificazione in Lega B. Salgono a quota 6 le Isole Far Oer: decisivo il rigore di Davidsen per superare l’Armenia.