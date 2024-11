Qui Atalanta. Maldini, la Dea scatta in prima fila. Perfetto per il “metodo“ Gasperini

Nei radar atalantini, come possibile rinforzo estivo nel 2025, c’è Daniel Maldini. A gennaio, salvo infortuni, la Dea non dovrebbe toccare quasi nulla, a parte ritocchi per la panchina: con il rientro di Scalvini la difesa sarà completa, mentre in avanti (se Zaniolo non avrà problemi) le rotazioni saranno assicurate. E da metà febbraio potrebbe rientrare anche Scamacca. Per cui a Zingonia si monitorano giocatori già in ottica estiva e tra questi c’è il 23enne del Monza. Il progetto atalantino resta quello di investire, anche cifre importanti, su giocatori Under 25, pronti ma con margini di crescita, adatti per fare il salto di qualità con gli allenamenti di Gasperini. Maldini ha tutti questi requisiti. "Enorme talento, figlio di una famiglia prestigiosissima. Un ragazzo che l’Atalanta deve seguire. Sicuramente lo stiamo monitorando", ha spiegato qualche settimana fa l’ad Luca Percassi. Ogni discorso è prematuro, ma la Dea sembra essere in vantaggio sulla concorrenza, per gli storici buoni rapporti col Monza e Galliani che ieri ha dichiarato: "Daniel ha grandissime potenzialità. Chiuderà l’anno qui, poi vedremo". Ottimi, poi, i rapporti tra i Percassi e Paolo Maldini. Intanto, altro riconoscimento internazionale: il club, Gasperini e Lookman sono tra i selezionati per i Globe Soccer Awards che saranno assegnati a Dubai il 27 dicembre. Fabrizio Carcano