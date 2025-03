Nations League in tv e in streaming: orario delle partite e dove vederle

Roma, 22 marzo 2025 – Domani tornerà la Nations League, con tutti i quarti di finale di ritorno: al termine delle gare si scoprirà quali saranno le squadre qualificate alle finals e soprattutto dove. La scelta della sede interessa molto da vicino l'Italia, dato che, in caso di passaggio del turno contro la Germania, le fasi finali della competizione si giocheranno nella Penisola. In caso contrario, sarà la Germania a ospitare l'ultimo atto della Nations League. Gli azzurri sono chiamati a una difficilissima rimonta in terra tedesca, dopo la sconfitta rimediata nella gara di andata. Dopo il vantaggio iniziale firmato Tonali, la squadra di Spalletti è stata prima raggiunta da Kleindienst al 49' e poi superata da Goretzka al 76', uscendo sconfitta da San Siro e concedendo alla formazione di Nagelsmann la possibilità di potersi accontentare di un pareggio per strappare il pass per le fasi finali. La gara si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, storico stadio nel quale l'Italia di Lippi centrò la qualificazione alla finale del Mondiale del 2006 grazie alle reti di Grosso e Del Piero. Anche la Francia dovrà rimontare la gara dell'andata, nella quale è arrivata la sconfitta contro la Croazia. I transalpini, a differenza degli azzurri, giocheranno il match di ritorno in casa e avranno tutta la spinta del pubblico. Nella gara giocata giovedì, la squadra di Dalic si è imposta grazie ai gol di Budimir e di Perisic, e domani dovrà cercare di difendere il vantaggio maturato nello scorso scontro per qualificarsi al prossimo turno. Sarà spinto dai suoi tifosi anche il Portogallo, che contro la Danimarca non è riuscito a evitare la sconfitta. Nella gara di Copenaghen, l'unica rete segnata è stata quella di Hojlund al 78', con annessa esultanza come Cristiano Ronaldo a seguito del gol, ma lo stesso giocatore ex Atalanta ha ammesso come non volesse in alcun modo prendere in giro il fuoriclasse portoghese e come sia il suo idolo fin dall'infanzia. In ogni caso, domani alle 20:45 ci sarà una battaglia tutta da vivere. Così come sarà il ritorno tra Spagna e Olanda, l'unico scontro dei quarti di finale terminato senza né vincitori né vinti. La scorsa gara è terminata 2-2 con Nico Williams che ha aperto le marcature al 9', Gakpo e Reijnders che hanno ribaltato la sfida tra il 28' e il 46' e Merino che ha segnato la rete del pari definitivo al 93'. Il ritorno si giocherà in Spagna, con tutto il popolo iberico che spingerà la Furia Roja alla vittoria finale.

Probabili formazioni

Germania – Italia

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt. All. Spalletti. Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. All. Nagelsmann Portogallo – Danimarca Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Neto, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao. All. Martinez. Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Hjulmand, Norgaard, Eriksen; Skov Olsen, Hojlund, Damsgaard. All. Riemer. Spagna – Olanda

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De la Fuente. Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Baas; De Jong, Reijnders; Frimpong, Simons, Gakpo; Depay. All. Koeman. Francia – Croazia Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Guendouzi, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Mbappé, Barcola. All. Deschamps. Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Baturina, Kramaric; Budimir. All. Dalic.

Dove vedere le gare

Germania – Italia sarà disponibile su Rai 1 e su Rai Play dalle 20:45 di domani, mentre le altre gare saranno visibili allo stesso orario gratuitamente sul sito della UEFA.