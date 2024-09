Nations League, Israele-Italia: Spalletti sceglie Kean dal 1'. Orari e dove vederla in TV

Budapest (Ungheria), 8 settembre 2024 – Reduce dallo straordinario successo contro la Francia all’esordio in Nations League, l’Italia di Spalletti è pronta a scendere nuovamente in campo: domani alle 20.45 (diretta su Rai 1 e streaming su Rai Play), gli azzurri giocheranno infatti alla Bozsik Arena di Budapest contro Israele. I segnali lanciati dall’Italia al Parco dei Principi sono stati ppiù che positivi, ma ora è necessario dare continuità a quella prestazione, come ha sottolineato a Vivo Azzurro TV il CT Luciano Spalletti: “È tempo di conferme, perché pur essendo stata di bellissima fattura, una vittoria sola non basta mai per dire ciò che si è. Bisogna quindi dare seguito ai buoni risultati e ai buoni comportamenti”. Dall’altra parte ci sarà Israele che non avrà nessuna voglia di recitare il ruolo di comparsa: “Sarà una partita completamente diversa da quella contro la Francia, perché dovremo andare a farla nella loro metà campo, di conseguenza alzare la linea della difesa e stare attenti a fare le preventive, a restare in equilibrio, perché poi in campo aperto diventano pericolosi”. All’appello mancherà Riccardo Calafiori, messo ko da un infortunio muscolare nel match di Parigi: “Calafiori non ci sarà, mentre Pellegrini lo valuteremo, anche se penso che sia sbagliato farlo giocare dal 1’. Se poi la prova di domani desse riscontri positivi, un giocatore come Pellegrini potrebbe far comunque parte della gara”. Sulla fiducia del gruppo: “La fiducia al gruppo la dà lo stare insieme, l’idea di lavoro che vogliamo portare avanti, il riconoscersi in ciò che facciamo e quella che è stata l’analisi delle cose che abbiamo fatto male e di cui ci siamo resi conto. La fiducia verso il futuro c’è da parte di tutti. Non essendoci dei purosangue con l’estro di Baggio e Del Piero, dobbiamo trovare tutto questo con amicizia, fratellanza, intensità e voglia di aiutarsi a vicenda.

Le scelte di Ben Shimon e Spalletti

Israele dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1: Nachmias, Shlomo e Gandelman dovrebbero essere i tre centrali a copertura del portiere Gerafi. Jehezke e Gropper, invece, gli esterni di un centrocampo completato da Lavi e e Abu Fani. Gloukh agirà invece al fianco di Solomon, sulla trequarti, a supporto di Khalaili. Diversi invece i cambi rispetto al match vinto contro la Francia, nello scacchiere azzurro, schierato da Spalletti con il 3-5-2. Vera e propria rivoluzione nel terzetto di centrali davanti a Donnarumma: dal 1’ dovrebbero infatti partire Gatti, Buongiorno e Bastoni. A centrocampo la novità è Bellanova, che farà reparto con Frattesi, Ricci, Tonali – sontuoso contro i transalpini – e Dimarco. Davanti, infine, il tandem d’attacco che, a meno di sorprese, sarà formato da Kean e Raspadori. Orari e dove vederla in TV: Israele-Italia, valida per il secondo turno della Nations League, sarà trasmessa domani, lunedì 9 settembre, alle ore 20.45, su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Probabili formazioni: Israele (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Shimon. Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori Kean. Ct. Spalletti.