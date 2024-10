Nations League, Italia-Belgio: probabili formazioni, orario e dove vederla

Roma, 9 ottobre 2024 - L'Italia è pronta per tornare in campo. Dopo un ottimo inizio in Nations League, con due vittorie (contro Francia e Israele) su due, gli azzurri si apprestano ad ospitare allo stadio Olimpico di Roma il Belgio, che invece è a quota 3 punti, avendo battuto Israele e perso in Francia. Un successo di Donnarumma e compagni, che occupano la vetta del girone 2, spianerebbe loro la strada verso i quarti di finale, permettendo all’Italia di presentarsi da testa di serie al sorteggio per il prossimo Mondiale. I precedenti sorridono alla nostra Nazionale, che si è imposta in 16 occasioni (di cui le ultime tre sfide). A completare il bilancio quattro successi del Belgio e quattro pareggi.

Le parole di Spalletti

"È corretto definirla una partita spartiacque perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose - le dichiarazioni del commissario tecnico Luciano Spalletti - Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po’ più tranquillamente. Ho ritrovato le stesse cose, anzi ancor di più con questi quattro nuovi giovani che ho chiamato: hanno mostrato grandissima disponibilità, energia e voglia di far vedere la loro prontezza. Il Belgio? Mancheranno dei calciatori forti, ma ne hanno altri in previsione futura ancora più forti. Hanno velocità, a campo aperto sono devastanti e sugli esterni hanno giocatori bravi a dribblare, sono tra quelli che dribblano più di tutta Europa. Hanno qualità da tutte le parti, hanno calciatori che giocano nelle migliori squadre a livello europeo e sono al sesto posto del ranking Fifa mentre noi siamo al decimo”.

Le dichiarazioni di Calafiori

"Sono molto contento di giocare all’Olimpico, era tanto tempo che aspettavo questo momento - ha detto in conferenza stampa Riccardo Calafiori - Sarà sicuramente un motivo in più di orgoglio visto che giocherò di fronte ai miei amici e ai miei familiari. Negli ultimi tre quattro mesi mi sono cambiate un po’ la carriera e la vita, senza preavviso. Qualche responsabilità in più la sento, ma mi piace perché vuol dire che sto facendo bene e che tutti si aspettano tanto da me. Trossard? Gli ho detto di stare attento. A parte gli scherzi, è un giocatore fortissimo e anche un grande amico, ma cercherò di portare a casa i tre punti. Sarà una partita complicata, hanno giocatori forti come del resto ne abbiamo noi. Mi piace sempre pensare più a noi, se facciamo quello che sappiamo fare possiamo mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo fatto benissimo nelle ultime due partite e non possiamo fermarci adesso".

Le probabili formazioni

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. All. Spalletti. Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, de Ketelaere, Doku; Openda. All. Tedesco.

Orario e dove vedere l'incontro

La gara fra Italia e Belgio si svolgerà giovedì 10 ottobre, con calcio d'inizio previsto alle 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv su Rai Uno e in streaming su Rai Play.

I convocati azzurri

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham); difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham); centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle); attaccanti: Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

