Italia-Belgio, la carica di Spalletti: “Dobbiamo vincere, il gruppo ha grande energia”

Coverciano, 9 ottobre 2024 – L’Italia di Spalletti torna in campo per la terza sfida del gruppo 2 di Nations League. La partita è in programma giovedì 10 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma: diretta tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Spalletti: “Dobbiamo vincere contro il Belgio”

Dopo le vittorie con Francia e Israele, l’obiettivo è dare continuità contro un Belgio indebolito dalle assenze di Kevin De Bruyne infortunato e di Romelu Lukaku: “Abbiamo bisogno di dare seguito a quello che abbiamo fatto a settembre: per questo dobbiamo vincere, anche se contro il Belgio non sarà facile”, le parole del ct. Che aggiunge: “Ho visto i giocatori talmente bene che posso dire di avere un gruppo molto interessante. Sprigionano tutti energia per dimostrare di essere al top. Chi dei quattro nuovi è pronto per l'esordio? Sono tutti pronti, se li ho chiamati qui”.

Le scelte del ct

Rispetto alle partite di settembre, Spalletti, che deve ancora fare a meno di Nicolò Barella, ha allargato la rosa dei convocati, proseguendo, con le chiamate di Niccolò Pisilli e Daniel Maldini, l'opera di ringiovanimento del gruppo uscito malissimo dall'Europeo. Proprio il centrocampista della Roma e l'attaccante del Monza potrebbero trovare i primi minuti in azzurro. Sarà comunque una nazionale che scenderà in campo molto probabilmente con gli stessi undici giocatori titolari visti contro la Francia.

Nelle prove tecnico-tattiche a Coverciano, il tecnico azzurro ha particolarmente insistito su una squadra disposta con il 3-5-1-1 con Donnarumma in porta, difesa con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, esterni a centrocampo Cambiaso e Dimarco, Ricci in regia, la coppia Frattesi-Tonali come interni, e Pellegrini a supporto della punta Retegui.