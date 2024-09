Quando gioca l’Italia in Nations League 2024-25: girone, calendario e regolamento

Firenze, 4 settembre 2029 – Dopo il disastroso Europeo, l’Italia è pronta a ripartire. Il ct Spalletti ha ammesso di aver trascorso “un’estate bruttissima”, ma ora è arrivato il momento di voltare pagina e costruire “un nuovo progetto, una nuova nazionale”. Gli azzurri sono al lavoro a Coverciano per preparare il doppio impegno di Nations League contro Francia e Israele. Sono 23 i convocati dal tecnico: spicca il ritorno di Tonali, che ha scontato la squalifica per scommesse, fuori invece pilastri degli ultimi anni come Jorginho e Cristante. Escluso anche Barella, sottoposto a un intervento chirurgico al naso. Prima chiamata per Brescianini e Okoli.

Sandro Tonali è tornato in nazionale dopo la squalifica per scommesse

Quando gioca l’Italia in Nations League

Doppio impegno per gli azzurri in questa prima finestra della stagione dedicata alle nazionali. L’Italia giocherà venerdì 6 settembre alle 20.45 al Parco dei Principi di Parigi contro la Francia. Lunedì 9 settembre, sempre alle 20.45, la sfida contro Israele alla Bozsik Arena di Budapest.

L’Italia in Nations League: girone, avversari e calendario

L’Italia di Luciano Spalletti è inserita nel Gruppo 2: sfiderà Francia, Israele e Belgio. Sicuramente un girone non facile, ma come ha ammesso lo stesso commissario tecnico “affronteremo partite di altissimo livello, che ci daranno ulteriore esperienza in vista delle qualificazioni al Mondiale".

Francia-Italia, venerdì 6 settembre 2024 alle 20.45

venerdì 6 settembre 2024 alle 20.45 Israele-Italia, lunedì 9 settembre 2024 alle 20.45

lunedì 9 settembre 2024 alle 20.45 Italia-Belgio , giovedì 10 ottobre 2024 alle 20.45

, giovedì 10 ottobre 2024 alle 20.45 Italia-Israele , lunedì 14 ottobre 2024 alle 20.45

, lunedì 14 ottobre 2024 alle 20.45 Belgio-Italia , giovedì 14 novembre 2024 alle 20.45

, giovedì 14 novembre 2024 alle 20.45 Italia-Francia, domenica 17 novembre 2024 alle 20.45

Il regolamento completo della Nations League

Le 54 squadre nazionali (la Russia è esclusa) sono divise in quattro leghe, con 16 squadre nelle leghe A, B e C e 6 squadre nella Lega D. Le leghe A, B e C sono formate da quattro gruppi composti da quattro squadre, mentre in Lega D ci sono due gruppi di tre squadre ciascuno. Nella Lega A, le squadre competono per diventare campioni della Nations League. I quattro vincitori e le quattro seconde classificate dei gruppi della Lega A avanzeranno ai quarti di finale (la grande novità di questa edizione), che verranno disputati con partite di andata e ritorno a marzo 2025. I quattro vincitori si qualificano per la fase finale del torneo che si gioca in un formato a eliminazione diretta: semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Promozioni e retrocessioni

Le squadre competono anche per la promozione e la retrocessione in un campionato superiore o inferiore. Nelle leghe B, C e D vengono promosse le vincitrici dei gironi, mentre scendono di categoria le ultime classificate di ogni girone nelle leghe A e B. Poiché la Lega C ha quattro gironi mentre la Lega D ne ha solo due, le due squadre della Lega C con il punteggio peggiore saranno automaticamente retrocesse (una modifica rispetto alle edizioni precedenti, che prevedevano gli spareggi retrocessione tra le squadre al quarto posto della Lega C). Nell'ambito del cambio di formato, verranno introdotti anche gli spareggi promozione/retrocessione, con le terze classificate della Lega A che affronteranno le seconde classificate della Lega B e le terze classificate della Lega B che affronteranno le seconde classificate della Lega C.