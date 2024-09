Nazionale, Spalletti riparte da Tonali e Fagioli, debuttano Brescianini e Okoli. Fuori Jorginho e Cristante

Era ampiamente previsto che Luciano Spalletti accelerasse il processo di ringiovanimento della rosa dell’Italia, dopo gli ultimi Europei: è quello che si legge tra le righe delle prime convocazioni del ct azzurro in vista delle partite di Nations League su campi di Francia e Israele, durante la prima sosta del campionato di serie A. Al di là di infortuni (Scalvini, Zaniolo e Scamacca), necessità particolari (Barella, che deve sottoporsi ad un intervento al naso) e scelte dovute alla lontananza dal campo come Chiesa, nell’elenco dei convocati spiccano le assenze di Jorginho, di Cristante, del difensore romanista Mancini e del jolly nerazzurro Darmian, mentre dopo la squalifica per le scommesse torna arruolabile e subito convocato Sandro Tonali. Oltre all’ex milanista, oggi al Newcastle, Spalletti a centrocampo ha richiamato Fagioli, la cui squalifica era scaduta prima permettendogli di prendere parte all’Europeo, ma anche Udogie, Ricci e Kean. Prima convocazione per Brescianini e Okoli. Ancora fuori Orsolini e Locatelli, non c’è neanche Lucca.

Ecco l’elenco dei convocati di Spalletti per le amichevoli contro Francia e Israele, venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).