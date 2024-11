Nations League: pareggiano Germania e Olanda, Krstovic stende la Turchia, poker Gyokeres

Milano, 20 novembre 2024 - Si è conclusa la fase a gironi di Nations League. Con le nove partite giocate ieri sera, sono arrivati gli ultimi verdetti di questa pausa per le Nazionali. Non cambia nulla nel girone di Germania e Olanda, con i pareggi contro Ungheria e Bosnia che lasciano invariata la classifica. Emozioni e sorprese invece in Lega B, con la tripletta di Krstovic che nega la qualificazione diretta alla Turchia di Yildiz: ne approfitta il Galles, che batte 4-1 l’Islanda e conquista la promozione. Discorso simile per la Repubblica Ceca, che supera la Georgia di Kvara e vince il proprio girone davanti all’Ucraina. Altra serata da sogno per Viktor Gyokeres, che segna quattro gol nel 6-0 della sua Svezia ai danni dell’Azerbaigian. Vediamo nel dettaglio tutte le sfide di ieri.

Lega A, Gruppo 3: due pareggi per Germania e Olanda, già qualificate ai quarti

La situazione era già decisa nella penultima giornata, con la Germania prima davanti all’Olanda. Non è cambiato niente dopo le partite di ieri: a Budapest tedeschi avanti con Nmecha al 67’, Ungheria che raggiunge il pareggio al 99’ grazie al rigore trasformato da Szoboszlai. Stesso risultato tra Oranje e Bosnia, con il vantaggio iniziale di Brobbey e l’1-1 arrivato con il gol di Demirovic. La squadra di Dzeko chiude a quota 2 e retrocede in Lega B.

Lega B, Gruppo 1: Repubblica Ceca in Lega A, retrocede l’Albania

Emozioni fino all’ultimo nel girone più equilibrato del torneo, dove alla fine sorride la Repubblica Ceca, che supera 2-1 in casa la Georgia e vince il girone conquistando la promozione in Lega A. Decisive le reti di Sulc a inizio partita e di Hlozek al 24’: alla formazione di Sagnol non basta il gol di Mikautadze. Copione simile a Tirana, dove l’Ucraina parte forte e va sul 2-0 grazie alle firme di Zinchenko e Yaremchuk: nella ripresa ci prova l’Albania, che accorcia con Bajrami ma non riesce a trovare il gol del pareggio. Asllani e compagni restano così a 7 punti e devono dire addio alla Lega B.

Lega B, Gruppo 4: Krstovic beffa la Turchia di Montella, festeggia il Galles

Sconfitta pesante per la Turchia, con il Galles che ne approfitta per superarla in classifica e strappare il pass per la Lega A. In Montenegro il protagonista è Nikola Krstovic, autore di una super tripletta; all’attaccante del Lecce aveva risposto lo juventino Yildiz con il gol del momentaneo 1-1. La squadra di Montella, ferma a quota 11, viene scavalcata dal Galles, che chiude a 12 punti. Decisivo il 4-1 rifilato all’Islanda, che era passata in vantaggio con Gudjhonsen: la doppietta di Cullen ribalta l’inerzia del match, chiuso nel secondo tempo con i gol di Johnson e Wilson.

Lega C, Gruppo 1: Gyokeres trascina ancora la Svezia, bene la Slovacchia

I riflettori sono ancora una volta tutti puntati su Viktor Gyokeres, che contro l’Azerbaigian realizza quattro gol che fanno salire il bottino stagionale a quota 32 in appena 24 partite. Numeri senza senso per l’attaccante dello Sporting Lisbona, che insieme alla doppietta di Kulusevski regalano alla Svezia la promozione in Lega B. Primo posto a quota 16, davanti alla Slovacchia di Lobotka che chiude a 13 grazie ai tre punti conquistati contro l’Estonia: il gol della partita è di Strelec.

Lega D, Gruppo 2: poche emozioni in Malta-Andorra

Finisce 0-0 tra Malta e Andorra, con la squadra di casa che resta in dieci dopo 17 minuti ma resiste fino alla fine. Primo posto nel girone per la Moldavia.