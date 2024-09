Nations League: pari tra Olanda e Germania, vince ancora l'Inghilterra

Milano, 11 settembre 2024 - Termina la seconda giornata di Uefa Nations League e tutti i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali possono fare rientro alle squadre di club per la ripresa dei campionati. Una sosta positiva per l'Italia, vincente in entrambi gli incontri, idem per l'Inghilterra che ha battuto anche la Finlandia grazie a Harry Kane che ha festeggiato con una doppietta la presenza numero 100 con i Tre Leoni. Pareggio divertente tra Germania e Olanda dove c'è tanta Serie A protagonista. Sono infatti il milanista Reijnders (2') e l'interista Dumfries (51') a fermare i tedeschi, capaci di rimontare la rete del rossonero con Undav (38') e Kimmich (48'). Ripercorriamo tutti i risultati di Nations League di ieri sera.

Lega A, Gruppo 3

La Germania riprende l'Olanda di Koeman e riesce a portare a casa almeno un punto, ma in vetta al girone restano i tedeschi. A sbloccare la sfida ci pensa dopo appena due minuti il centrocampista del Milan Reijnders con un inserimento centrale sul filtrante di Gravenberch. Subito dopo arriva anche il primo squillo di Denzel Dumfries, ma i tedeschi si ricompattano e al 38', Undav pareggia ribadendo in rete dopo la parata di Verbruggen su Wirtz, poi nel recupero del primo tempo completano la rimonta con il tap-in di Kimmich che porta all'intervallo. Ad inizio ripresa, però, proprio Dumfries pareggia segnando da pochi passi sul passaggio rasoterra in area di Brobbey.

Pareggiano senza reti Ungheria e Bosnia ed Erzegovina, una gara controllata in gran parte dai padroni di casa che tirano 21 volte, ma pagano la poca precisione negli ultimi metri (solo 5 conclusioni in porta) e un possesso palla a tratti troppo sterile.

1- Germania 4 (+5 dr)

2- Olanda 4 (+3 dr)

3- Bosnia ed Erzegovina 1 (-3 dr)

4- Ungheria 1 (-5 dr)

Lega B, Gruppo 2

Non sbaglia l'Inghilterra che soffre un po' più del previsto, ma riesce a superare la Finlandia restando così in testa al Gruppo 2. Prima del match festeggiamenti per Harry Kane che raggiunge le 100 presenze in nazionale. Primo tempo senza vere e proprie occasioni, solo una per Kane che si vede annullare il vantaggio e Alexander-Arnold impreciso al momento del tiro. Nel secondo però l'attaccante del Bayern Monaco si prende la scena: al 57' riceve spalle alla porta da Alexander-Arnold, si gira, rientra sul destro e conclude centralmente ma con potenza, firmando l'1-0. Il raddoppio, invece, arriva meno di venti minuti dopo vede come assistman Madueke. Finisce 2-0 per la nazionale dei Tre Leoni.

A contendere il primato all'Inghilterra nell'ultima giornata sarà la Grecia, che si libera dell'Irlanda e resta in testa. Apre le danze il solito Ioannidis dopo appena cinque minuti, poi poco prima della pausa Tzolis raddoppia. Nel secondo tempo i biancoblù gestisciono ritmo e possesso e portano a casa l'incontro.

1- Grecia 6 (+5 dr)

2- Inghilterra 6 (+4 dr)

3- Irlanda 0 (-4 dr)

4- Finlandia 0 (-5 dr)

Lega B, Gruppo 1

La Repubblica Ceca trova la prima vittoria in Nations League contro l'Ucraina al termine di una bellissima partita. Sblocca l'incontro Sulc al 21', ma tempo quindici minuti che gli ospiti pareggiano con Vanac. Il grande protagonista del primo tempo è Pavel Sulc che in pieno recupero mette a segno la doppietta per il nuovo vantaggio ceco. Nel secondo tempo Soucek trasforma il rigore del 3-1, ma il finale è tutto da vivere con Sudakov che accorcia all'84', poi nel forcing per cercare il pareggio l'Ucraina non riesce ad abbattere il muro della Repubblica Ceca.

Colpaccio della Georgia che vince in trasferta contro l'Albania per 0-1. Decisiva la rete al 26' del secondo tempoo di Kochorashvili che regala tre punti che significano primo posto solitario nel girone in attesa della terza gara nella prossima sosta.

1- Georgia 6 (+4 dr)

2- Albania 3 (0 dr)

3- Repubblica Ceca 3 (-2 dr)

4- Ucraina 0 (-2 dr)

Lega C, Gruppo 4

Dopo il pareggio all'esordio, rialza subito la testa la Macedonia battendo l'Armenia 2-0. Animi tesi e la gara si mette malissimo per i padroni di casa, visto che al quarto di recupero del primo tempo Zajkov si fa espellere per doppia ammonizione rimediata in meno di due minuti. L'Armenia prende coraggio e prova a farsi vedere in avanti, sfruttando l'uomo in più, ma nel momento migliore arriva la rete di Enis Bardi al 70' per il vantaggio macedone. L'Armenia accusa il colpo, prova a rigettarsi in avanti, ma al 78' il micidiale uno-due lo completa Miovski su assist di Dimitrievski.

La Lettonia supera di misura le Isole Far Oer grazie al gol di Varslavans. La Lettonia sale così al terzo posto nel girone, trovando i primi tre punti. Sempre ultime le Far Oer con un solo punto.

1- Macedonia 4 (+2 dr)

2- Armenia 3 (+1 dr)

3- Lettonia 3 (-2 dr)

4- Far Oer 1 (-1 dr)

Lega D, Gruppo 2

Nell'ultimo gironcino da tre, Malta supera Andorra 0-1 grazie al gol di Ryan Camanzuli al 45' portandosi così al secondo posto nel girone sempre alle spalle della Moldavia.

1- Moldavia 3 (2 dr)*

2- Malta 3 (-1 dr)

3- Andorra 0 (-1 dr)*

* una partita in meno.