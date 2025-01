Nazionali, le novità in panchina. Garcia riparte dal Belgio, Nagelsmann rinnova

Importanti novità emergono sul fronte delle nazionali in vista della sosta prevista nel mese di marzo. Dopo l’esonero di Domenico Tedesco, il Belgio ha sciolto le riserve e ha nominato Rudi Garcia come nuovo ct. L’ex allenatore di Napoli e Roma esordirà il prossimo 20 di marzo nella doppia sfida contro l’Ucraina, con l’obiettivo di riscattare le ultime deludenti prestazioni in Nations League, che hanno costretto i “Diavoli Rossi“ a disputare lo spareggio playoff per non retrocedere nella serie cadetta. Si tratta della prima esperienza di Garcia da commissario tecnico, e in generale alla guida di una squadra in seguito alla disastrosa esperienza sulla panchina del Napoli, fresco vincitore dello scudetto, culminata con l’esonero nel novembre 2023.

Non solo in Belgio, però, ci sono stati cambiamenti di rilievo durante le ultime ore. Il ct tedesco Julian Nagelsmann, alla guida della ‘Mannschaft’ da settembre 2023, ha infatti rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2026 fino agli europei 2028. L’ex allenatore del Bayer Monaco venne ingaggiato un anno e mezzo fa in seguito alla disastrosa gestione di Hansi Flick, licenziato solamente a metà del proprio mandato. Da quel momento in poi, l’attuale ct tedesco ha alternato ottime prestazioni, vincendo ben undici delle diciannove partite ufficiali disputate finora, a cocenti delusioni come l’uscita di scena ai quarti di finale dell’ultimo europeo disputato da padroni di casa con grandi aspettative da parte del proprio pubblico.