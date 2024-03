Nella ripresa la gara viene interrotta per un violento nubifragio. Il Terni Fc si prende il derby contro la Narnese. De Sagastizabal sblocca, Cunzi chiude la porta

TERNI FC

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Valerio, Dida, Carletti (46’ st Cianchetta), Leonardi (30’ st Bagnato), De Sagastizabal (41’ st Tozzi Borsoi), Pacilli, Pescicani. A disp Ambrogi, Malerba, Proietti Zolla, Pucci, Ronconi, Lora Almonte. All. Borrello.

NARNESE: Rossi, Mora, Pinsaglia, Silveri (22’ st Petrini), Blasi, Rodriguez, Defendi, Colangelo, Quondam, Principi (29’ pt Perotti,dal 17’ st Leonardi), Perugini (11’st Desantis). A disp Falocco, Petrini, Marchetti, Mariani, Andreucci, Proietti, Leonardi. All. Sabatini.

Arbitro: Bandini di Bolzano

Marcatore: 40’ pt De Sagastizabal

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Petrini, Romeo, Leonardi, Cunzi, Cianchetta.

Il Terni Fc fa suo il derby contro la Narnese e continua a rincorrere la vetta. Sono sempre due le lunghezze che separano la formazione di Borrello dall’Acf Foligno capolista, mentre la Narnese resta al quintultimo posto, agganciata anche dall’Olympia Thyrus, ma in vantaggio negli scontri diretti. Pronti, via e l’ex Quondam per poco sorprende l’amico Cunzi, ma la sfera impattata di testa si stampa sulla traversa. Al pericolo sventato risponde molto bene il Terni FC con uno dei suoi giocatori migliori Pacilli che trova però Rossi sulla sua strada. Al 27’ Cunzi prima commette un’incertezza poi salva su Colangelo. La svolta del match al 40’: Carletti si inserisce con i tempi giusti e colpisce a botta sicura di testa da dentro l’area piccola, Rossi compie un intervento strepitoso, ma poi non può nulla sulla ribattuta da pochi passi di De Sagastizabal. Nella ripresa la gara viene interrotta al 49’ per un violento nubifragio. Dopo venti si riprende e Pacilli trova il gol del 2-0 ancora su un tap-in dopo una parata di Rossi, ma l’assistente Marotta ravvisa una posizione di fuorigioco. Nei minuti di recupero Cunzi mette le mani sulla vittoria dei suoi: punizione dal limite battuta magistralmente da Mora, la palla sorpassa la barriera, ma trova la deviazione miracolosa del numero portiere di casa, altro ex della sfida.