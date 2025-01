Neymar al Santos: non solo calciatore, un ruolo in società

Da cento milioni a stagione a 160mila euro al mese. Un bel taglio di sipendio per Neymar, 32 anni, che pur di tornare in Brasile e soprattutto al suo Santos non ha badato ai soldi (che di sicuro non gli mancano). Intanto avrà altre entrate per i diritti di immagine, ma è chiaro che le cifre che prendeva in Arabia Saudita, senza dimenticare i maxi-stipendi ai tempi del Barcellona e Psg, sono lontanissime da quelle che porterà a casa nel club dove è cresciuto prima di spiccare il volo per il grande calcio europeo.

Neymar è anche in cerca di rilancio dopo una stagione trascorsa in infermeria e in un calcio, quello saudita, che non lo ha mai veramente avuto tra i protagonisti (nonostante gli ingenti investimenti). Non solo calciatore: la stampa brasiliana ha parlato anche di un ruolo nella società per Neymar e anche per suo padre. E si aggiunge anche un incarico simile a quello del classico direttore sportivo. Secono l’Uol Esporte l’attaccante brasiliano avrebbe chiesto rinforzi al club dicendosi pronto a occuparsi di contattare anche i profili individuati.

Tra questi gli svincolati Paul Pogba, Sergio Ramos e Marcelo, ma pure giocatori come Thiago Silva (Fluminense), Leandro Paredes (Roma) e Arthur Melo, quest’ultimo in cerca di una squadra visto che alla Juventus è fuori da ogni progetto. "Sembra solo ieri, il tempo passa troppo velocemente – afferma il presidente del Santos, Marcelo Teixeira – E’ arrivato il momento di costruire la nostra nuova storia. Torna a casa tua, ti aspettiamo a braccia aperte".

Matteo Alvisi